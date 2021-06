“La Fata Turchina racconta…”, a cura del Teatro del Cerchio

La Fata Turchina racconta…” è il titolo della rassegna a cura del Teatro del Cerchio, col contributo di Sinapsi Group e col Patrocinio di Parma Capitale della Cultura 20-21 e della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, che è stata presentata questa mattina all’Auditorium del Palazzo del Governatore alla presenza di Michele Guerra, Assessore alla Cultura del Comune di Parma; Mario Mascitelli, Direttore Artistico Teatro del Cerchio e Davide Battistini, Amministratore Unico Sinapsi Group e Segretario della Fondazione Nazionale Carlo Collodi.

“L’originalità di questa rassegna – ha sottolineato l’Assessore alla Cultura, Michele Guerra – è quella di portare la cultura nelle strade ed in diversi luoghi della città. L’esperienza della pandemia ha permesso di studiare nuove idee e proposte culturali come questa, rivolta a bambini e famiglie. Un’occasione di ripresa delle relazioni, un modello anche per altri per portare la cultura in luoghi variegati”.

Davide Battistini, come Segretario della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, ha rimarcato la necessità che “ci fosse un po’ di Pinocchio anche in occasione di Parma Capitale Italiana della Cultura 2021”. “Come imprenditore – ha aggiunto – ho pensato di sostenere questa iniziativa portando a Parma una rassegna di teatro itinerante e di strada che coinvolga bambini e famiglie”.

Mario Mascitelli, Direttore Artistico Teatro del Cerchio, ha parlato di una rassegna che punta sulla creatività e soprattutto sul coinvolgimento dei bambini, “un modo per tornare lentamente alla normalità”.

Pinocchio in giro per Parma. Questo il nome della nuova collaborazione nata tra il Teatro del Cerchio e Sin-For, il settore culturale del gruppo Sinapsi, con il Patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi.

Una serie di iniziative che porteranno il romanzo del burattino più famoso al mondo in giro per la nostra città. Primo dei tanti appuntamenti prevista sarà la rassegna “La Fata Turchina racconta…” – dieci performance itineranti che vedranno impegnata la fatina di Pinocchio narrare i passaggi fondamentali del romanzo.

Ad aiutarla ci saranno dei burattini (non solo Pinocchio) costruiti con oggetti da cucina di uso comune, in quello che vuole essere un invito alle famiglie, nel riproporre la costruzione e la narrazione tra le mura domestiche.

Alla fine di ogni storia, infatti, gli attori del Teatro del Cerchio mostreranno al pubblico intervenuto i materiali utilizzati e le fasi di assemblaggio nella costruzione dei burattini invitando tutti i partecipanti a portare una delle loro creazioni il giorno 23 giugno, alle ore 18.00, alla “Giornate dell’insieme” che si terrà presso la rassegna “Spazi d’Ozio” del Teatro del Cerchio al Centro Giovani Federale di Via XXIV Maggio.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al 3515337070 – info@teatrodelcerchio.it

Di seguito riportiamo il calendario, gli orari e i luoghi degli appuntamenti.

PROGRAMMA IN DETTAGLIO

09 giugno – “Geppetto, il tronco di legno e Pinocchio” – ore 10.30 – Campi dell’Audace al Parco Ferrari

10 giugno – “Il grillo parlante e la scuola” – ore 10.30 – Piazzale Picelli

14 giugno – “Il teatro dei burattini e Mangiafuoco” – ore 17.30 – Gradoni della Pilotta

15 giugno – “Il Gatto e la Volpe” – ore 17.30 – Sul prato del Lungo Parma.

16 giugno – “I gendarmi, l’arresto e il processo con condanna” – ore 17.30 – Piazzale Boito

18 giugno – “Pinocchio diventa un cane” – ore 17.30 – Sotto la tettoia del Parco Ex Eridania

21 giugno – “La Fata turchina e la medicina” – ore 17.30 – Piazzale Maestri

25 giugno - “La balena” – ore 10.30 – Piazza Ghiaia

28 giugno – “Il paese dei balocchi e il circo” - ore 17.30 – Parco della Cittadella

30 giugno – “Pinocchio diventa un bambi

