Margherita Fumero torna a teatro con la commedia “Sherlock Holmes e il mistero di Lady Margaret”, un giallo comico scritto da Valerio Di Piramo e Cristian Messina (anche regista). Con lei in scena ci sono Mauro Villata e Mario Bois accompagnati da altri otto bravissimi attori per una commedia inaspettata, così divertente da togliere il fiato; una commedia dove mistero e comicità si uniscono in un abbraccio così stretto con gli spettatori da trasformare il teatro in una vera e propria scena del crimine. Margherita Fumero racconta: “Lady Margaret è uno dei personaggi pù belli che abbia mai interpretato a Teatro. Sono entrata così tanto nel personaggio che, a volte, mi confondo e non so se sono Margherita o Lady Margaret”.

La commedia si svolge nel grande salone di Old Artist, casa di accoglienza per artisti a riposo, in un piovoso settembre del 1899; la struttura sorge nella campagna di Seven King, un piccolo sobborgo di Londra isolato e lontano dalla città, raggiungibile solo in carrozza. Il famosissimo Sherlock Holmes e il suo assistente Dottor Watson sono stati chiamati da Miss Elizabeth Barret, direttrice dell'Istituto, per garantire la sicurezza e l’incolumità di Lady Margaret Flower, famosa e ricca attrice, invitata a trascorre qualche giorno nella struttura. Lady Margaret porta sempre con sé una preziosissima collana di smeraldi tempestata di diamanti d'inestimabile valore, avuta in dono direttamente da Sua Maestà la Regina Vittoria. La visita esplorativa nell’Istituto ha un obiettivo ben preciso: trasferirsi definitivamente nella struttura per trascorrere una serena vecchiaia. Naturalmente, se questo avverrà, darà lustro all’Istituto stesso, e richiamerà altri ospiti, evitando così la bancarotta che lo condannerebbe alla chiusura, viste le cattive acque in cui si trova a navigare. Gli ospiti di Old Artist al momento sono soltanto tre: Sir Henry Williams Mustard, un anziano e famoso attore britannico, un cantante lirico di nome Oliver Plum e l'attrice Clarissa Glimmer, eterna rivale di Lady Margaret. La vicenda si dipinge subito di giallo con l’arrivo inaspettato del noto quanto incapace e presuntuoso Joseph Lestrade, Vice Ispettore Capo Aggiunto di Scotland Yard. Eterno rivale di Sherlock Holmes, è giunto a Old Artists allertato dal ricevimento di una lettera anonima, che lo informava di un atto criminoso avvenuto nell’Istituto ai danni della povera Lady Margaret. Sarà un furto? O forse un omicidio? Chi lo sa… Ma proprio quando Lestrade penserà di avere la soluzione in tasca, nuovi scenari si apriranno davanti ai suoi occhi: perché si sa, quando ci sono di mezzo Sherlock Holmes e il Dottor Watson, nulla è come sembra! con Margherita Fumero, Mauro Villata, Mario Bois e con Anna Cuculo, Maria Occhiogrosso, Alfonso Rinaldi, Davide D’Urso, Gina Perrucci, Valentina Gabriele, Walter Lunetti, Cristian Messina