Appuntamento al Teatro Europa sabato 4 e domenica 5 giugno con lo spettacolo “Oracoli ardenti” esito del laboratorio di Teatro Musica – mATERIE pRIME 21|22. Un percorso si lavoro su figure archetipiche che ha portato alla creazione di personaggi astratti ed evocativi, con i quali lo spettatore percorrerà un viaggio dall’oscurità alla consapevolezza. Un gioco tra carte, dadi, luci e ombre. Lo spettacolo aprirà al pubblico le porte di un altrove a metà fra mondo terreno e abisso, a partire dal mito di Persefone, simbolo di eterno rinnovamento e di rinascita. Un viaggio di trasformazione, affrontato con la leggerezza del divertissement e l’arcana saggezza delle carte, utilizzate come strumento di conoscenza, viatico per una maggior consapevolezza della propria identità. Un gioco da giocare seriamente, come la vita. Con Iolanda Caroli, Roberta Massimo, Sebastiano Milani, Aurora Missorini, Zena Safi Giuseppina Tommasello, Francesca Tramaloni, Milena Zanlari.

Musiche originali suonate dal vivo da Patrizia Mattioli.

Ingresso spettacolo biglietto unico 8 euro.

Accesso consentito con mascherina ffp2 obbligatoria, secondo le normative vigenti.

La prenotazione è consigliata.

INFO Europa Teatri Via Oradour, 14 Parma 0521.243377

europateatri.pr@gmail.com

www.europateatri.it

www.facebook.com/europateatri