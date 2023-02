"Oracoli" con Elisa Cuppini e Savino Paparella

Europa Teatri è lieta di ospitare questo sabato 18 febbraio alle ore 21 l'ultimo lavoro di Elisa Cuppini e Savino Papparella. Lo spettacolo Oracoli, nato in collaborazione con Micro Macro/Insolito Festival 2021, ha avuto una fase di creazione proprio al Teatro Europa durante una residenza in giugno 2022, prima del debutto dell'estate scorsa. Attraverso un linguaggio scenico che mescola teatro e danza sul filo dell’assurdo, due attori in scena vengono chiamati a indossare abiti da veggenti e ad attraversare epoche dove la profezia era l’interrogazione necessaria per vivere. Nello scorrere inesorabile del tempo, si arriva sino ai giorni nostri, dove ormai nell’incertezza presente, qualsiasi credo sembra essere inutile, per una lungimiranza futura. Oracoli è l’ironica difficoltà di ritrovare un senso al futuro, stando nel presente, mettendo in scena le parole della giovane drammaturga Francesca Di Fazio. Elisa Cuppini si forma come danzatrice e lavora come professionista a partire dagli anni ’90, lavorando con importanti registi e coreografi, quali Marco Baliani, Elio de Capitani, Ferdinando Bruni, Toni Servillo, Mariangela Melato, Claudio Collovà, Filippo Timi, Renata Palminiello, Savino Paparella, Roberto Bacci, Tomi Janesic, N Carolyn Carlson, la compagnia Abbondanza/Bertoni, Sosta Palmizi, Caterina Sagna. Sempre molto incuriosita dall’umanità, si avvicina al teatro, approfondendo l’utilizzo del corpo come ampio “strumento” d’indagine e gli anni novanta la vedono impegnata con diversi registi come interprete e trainer del lavoro fisico per gli attori. Da questa particolare attività tra il teatro e la danza nascono le caratteristiche specifiche del suo lavoro che la vedono ancora coinvolta in spettacoli e progetti molto eterogenei tra loro ma accomunati sempre dalla sorprendente varietà delle azioni fisiche e dell’uso del corpo nell’arte e nella società: spazia quindi dalle compagnie di danza, agli stabili di teatro, dai progetti in Africa per A.M.R.E.F con i ragazzi di strada, a creazioni urbane site-specific, da laboratori per madri e figli a percorsi di formazione teatrale e di assistenze alla regia, da coordinatrice di progetti performativi a regie autorali e non, a docenze in ambiti scolastici e teatrali. Savino Paparella, nasce e si forma come attore a Milano, presso lo “Studio-laboratorio dell’attore” diretto da Raul Manso.

Il debutto artistico avviene collaborando con alcuni registi, tra i quali Antonio Rosti e Filippo Arcelloni, e crea nel ‘93 insieme a Rossana Gay lo spettacolo Quando. Nel ‘96 è interprete nello spettacolo Verdi: un maestro racconta L’Emilia ideato da La Nuova Complesso Camerata, gruppo con il quale instaura un lungo rapporto di amicizia e lavoro collaborando anche all’attuazione di laboratori teatrali in Sardegna e in Sicilia. Dal ‘99 al 2016, inizia, come attore, una collaborazione con Fondazione Pontedera Teatro per la regia di Roberto Bacci, e parallelamente una collaborazione come interprete con il gruppo “Album Zutique” diretto da Annalisa D’Amato con lo spettacolo Io sono il passante, e con Elisa Cuppini negli spettacoli I don’t know?, Passi Ultimi, Intervallo. Dal 2012 a oggi è attore diretto da Roberto Latini, in numerosi spettacoli. Nel 2013 è attore e regista dello spettacolo di Matteo Bacchini Al Forestér, produzione Teatro del Tempo di Parma, vincitore di diversi premi. Parallelamente svolge anche l’attività d’attore cinematografico in vari film e cortometraggi, e in diverse fiction Rai. Nel 2019 è Attore nel ruolo di Edumundo Peluso nel film Martin Eden regia di Pietro Marcello, candidato al 76° festival di Venezia.