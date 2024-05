Over Gina Pane_4 Azioni Sentimentali di Lenz Fondazione

Il 23 e 30 maggio a Palazzo del Governatore nell’ambito della mostra ‘Contemporanea Capolavori dalle collezioni private di Parma’ sarà presentata la seconda delle quattro creazioni di Lenz Fondazione che compongono OVER GINA PANE_4 AZIONI SENTIMENTALI, la nuova iconostasi performativa di Maria Federica Maestri. Ispirate a Gina Pane, l’artista più estrema del movimento della body art, le performance avranno luogo nella sala in cui sono esposte le ‘Constatazioni’ (sequenze fotografiche che documentano le Azioni di Gina Pane). Interprete dell’Azione Sentimentale n.2 la performer Carlotta Spaggiari. A Gina Pane, artista italo-francese di rara sensibilità e forza comunicativa, figura estrema del movimento della performance-body art, Lenz Fondazione dedica OVER GINA PANE_4 AZIONI SENTIMENTALI, polittico performativo di Maria Federica Maestri che vuole essere un rispecchiamento affettivo ed estetico delle azioni dell’artista della ferita, senza nostalgia ma in cerca di rinascite semantiche, così come dichiara la compositrice delle creazioni: “Potersi ispirare (direttamente) ad una delle artiste di riferimento del proprio percorso creativo è insieme trappola estetica e rifugio concettuale. Non cercherò di stare in equilibrio, ben bilanciata tra le parti, ma oscillerò in ‘partition’, divisa tra la memoria dolorosa delle sue ferite – il terrorismo sentimentale di Gina Pane – e la poesia del sacro forza generatrice di gioia delle sue ultime opere.” Dopo il debutto del progetto con la prima azione interpretata da Monica Barone, la seconda delle quattro azioni vede co-creatrice e interprete la performer Carlotta Spaggiari, con le rifrazioni iconiche di Francesco Pititto e sarà presentata il 23 e il 30 maggio all’interno di ‘Contemporanea. Capolavori dalle collezioni private di Parma’ presso il Palazzo del Governatore a Parma, mostra promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma, curata dalla critica e storica dell’arte Simona Tosini Pizzetti e prodotta da Solares Fondazione delle Arti.

A seguire altri quattro appuntamenti, sempre con due repliche pomeridiane al giovedì, in cui la bellezza amara e dura inseguita da Gina Pane prenderà la forma perturbante delle altre performer: 6 e 13 giugno Valentina Barbarini, il 4 e l’11 luglio Tiziana Cappella insieme alle altre tre interpreti in un’unica sequenza performativa di OVER GINA PANE_4 Azioni Sentimentali. “Per cadere e rialzarsi - evoca Maria Federica Maestri - saremo corpi multipli, esorciste e avventuriere del nostro mondo sommerso. La scena dedicata a Gina Pane non è la tela su cui dipingere di tinte cupe la ferita, ma lo spazio vivo in cui erigere il monumento al/alla nuovo/a performer: corpo non domato né sottomesso al proficuo funzionare del discriminante abilismo del nostro tempo.” Al centro delle creazioni, che evidenziano la contemporaneità e l’eredità morale di Gina Pane, la sensibilità declinata nelle sue molteplici forme, capaci di disvelare presenze umane incarnanti bellezza sconosciuta e il legame poetico con la storica performance di Gina Pane avvenuta presso la galleria milanese Diagramma, intitolata appunto "Azione Sentimentale", nella quale le azioni dell'artista metaforizzavano il dolore femminile come espressione di amore per l’umanità e la Natura. Le quattro differenti performance avranno infatti luogo-vita nella sala in cui sono esposte le immagini-’Constatazioni’ realizzate durante la famosa performance del 1973. Il simbolismo religioso del corpo lacerato come dono e della ferita come moltiplicazione della capacità sensoriale sono elementi di grande potere germinativo nella formazione e nella pratica artistica di Maestri, le cui 4 Azioni Sentimentali restituiscono come frutto di un’ispirazione, in un’eco non radiale, ma multiforme. In un processo creativo di associazione e dissociazione a-gerarchica tra proposizioni psicologiche e formali, composto da commistioni e simultaneità, simmetrie e sinergie con l’opera di Gina Pane, Maria Federica Maestri traspone l’azione sentimentale originale in dinamica affabulatoria e favolistica, mettendo in concatenazione, in questa seconda performance, l’iconografia sacra del ‘Martirio di Santa Dinfna’ - la santa decapitata dal padre incestuoso e protettrice delle persone affette da malattie mentali - e le attivazioni visive delle tavole di Riyoko Ikeda, celebre mangaka autrice dei fumetti di Lady Oscar. La simmetria tra la ricerca di Gina Pane sul corpo dei santi, caratteristica dell’ultima fase delle ‘Partition’ (opere ispirate a San Francesco, San Lorenzo, San Pietro, San Martino, San Giovanni) e il corpo-martire delle quattro interpreti restituisce al presente, in un processo di trasposizione identitaria - Sant’Apollonia, Santa Dinfna, Sant’Agata, Santa Maria Egiziaca - la fisica reale delle ferite.

La rilettura installativa dei santi di Gina Pane si trasmuta, nell’iconostasi di Maestri in riviviscenza performativa, ‘Via Dolorosa’ (titolo di un’opera di Gina Pane del 1988) da percorrere ‘qui e ora’ per ricongiungersi attraverso la verità delle proprie lesioni poetiche ed esistenziali al pensiero estetico e politico dell’artista. Nell’Azione n. 2 la presenza agente - la performer Carlotta Spaggiari – istituisce una corrispondenza profonda con i diversi piani iconografici, in un delicatissimo rispecchiamento tra la propria sensibilità psichica e l’immagine della giovane santa in fuga dalla violenza paterna, che per estensione simbolica è il tentativo di fuga dal predominio patriarcale, dall’autorità e dal potere maschile. Nella fase conclusiva della performance, in piena coincidenza con l’immagine finale dell’atto performativo di Gina Pane - le gocce di sangue che fuoriescono dall’incisione provocata dalle spine della rosa - la performer riedifica le ferite, trasmutandole in nuova forma plastica. Analogamente le verbosità rievocano in ripetizione ossessiva le peripezie di Santa Dinfna, restituite dalla performer in un fraseggio anaforico, in cui la sottolineatura dell’incipit ‘mio padre’ è la rappresentazione mentale di una persistenza ineliminabile, di una figura assillante, di una presenza impedente l’identità creatrice femminile.

Lenz Rifrazioni – poi Fondazione dal 2015 - nasce a Parma nel 1985 per opera di Maria Federica Maestri e Francesco Pititto. Attraverso un continuo lavoro di indagine sul linguaggio performativo contemporaneo Lenz esprime una progettualità artistica riconosciuta come una delle più originali e rigorose del teatro italiano. I progetti di creazione performativa contemporanea sono il risultato artistico di un approfondito lavoro di ricerca visiva, filmica, spaziale, drammaturgica e sonora. In una convergenza estetica tra fedeltà esegetica alla parola del testo, radicalità visiva della creazione filmica, originalità ed estremismo concettuale dell’installazione artistica, l’opera di Lenz riscrive in segniche visionarie tensioni filosofiche e inquietudini estetiche della contemporaneità. Centrale nella prima fase del percorso creativo la ritrascrizione delle pulsioni poetiche dei grandi testi classici in visioni contemporanee, mentre dal primo decennio degli anni duemila al centro della poetica di Maestri e Pititto è la ricerca visiva e plastica: l’azione teatrale si incunea tra la scrittura per immagini – imagoturgia - e la creazione plastica dello spazio, che vuole essere un’installazione artistica autonoma e non condizionata dall’atto teatrale. L'azione performativa è esaltata dall'eccezionalità, degli interpreti, reagenti artistici del testo creativo.