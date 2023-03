Spettacolo di danza "Swan" di e con Aldo Rendina, compagnia tardito/rendina

Prosegue la stagione teatrale di Europa Teatri con un nuovo appuntamento dedicato alla danza. Dopo i periodi di residenza artistica in luglio e settembre scorsi, il coreografo e danzatore Aldo Rendina della compagnia Tardito-Rendina torna al Teatro Europa per presentare l'anteprima del suo nuovo spettacolo “Swan”, sabato 25 marzo alle ore 21. Partendo da alcuni elementi intorno all’opera Swan Lake di Tchaikovsky, senza volerne fare una rilettura, l'autore percorre la via di un libero approccio, e così si esprime sul suo lavoro di creazione: «E’ stato un lungo covare, quella dimensione che comprende la cura, la vigilanza, l’attesa della schiusa, in fiducia che parlasse il frutto della creazione, attento a non incanalare anzitempo i suoi germogli. Si scorge un uomo e il suo dare spazio a qualcosa di assurdo, inconsueto. Talvolta ne emerge l’innocenza, la parte fanciullesca che gioca scavalcando l’età, dando voce a più sentimenti, entrando in più stanze della propria anima incontrando il bisogno di evadere e di ribellione. Sullo sfondo un lago dalla superficie increspata e immortale».