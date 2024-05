Summertime, Parco Ducale: arriva Recalcati

La rassegna “Summertime – Parco Ducale 2024” arricchisce il proprio cartellone! Dopo i già annunciati concerti di Antonello Venditti (19 luglio), Emma (20 luglio) e Francesco De Gregori (24 luglio), si aggiungo due nuovi appuntamenti da non perdere: Massimo Recalcati, psicoanalista tra i più noti in Italia e rinomato scrittore, sarà in scena con “I volti del desiderio” martedì 16 luglio e Max Angioni, tra i personaggi più apprezzati degli ultimi anni, giovedì 25 luglio porterà il suo nuovo spettacolo “Anche Meno” sul palco del Parco Ducale di Parma.

Massimo Recalcati - La parola desiderio è una delle parole fondamentali della psicoanalisi. In un solo incontro speciale Massimo Recalcati ne indaga i diversi volti: il desiderio come domanda d’amore, come esigenza di riconoscimento, come manifestazione di inquietudine, come dissipazione, come fondamento della vita erotica, come apertura all’ignoto, come forza che accende ed espande la vita. Attraverso brevi filmati, musiche e immagini d’arte, ritrovando lo spirito che animò i divenuti celebri Lessici televisivi, lo psicoanalista ci condurrà lungo gli intricati labirinti del desiderio umano.