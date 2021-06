Tempo, la rappresentazione a Europa Teatri

Domenica 27 giugno alle ore 17:00, con seconda replica alle 19:00, avrà luogo il quarto appuntamento della stagione ragazzi del Teatro Europa di via Oradour 14 con lo spettacolo Tempo, di e con Aldo Rendina e Federica Tardito, luci di Lucia Manghi, regia e musiche Bruno Franceschini.

Torna in scena al Teatro Europa la compagnia torinese Tardito/Rendina con un titolo molto amato.

In Tempo due sfumati personaggi, dai tratti poetici, a volte clown, seguendo il suono evocativo di un carillon, accompagnano gli spettatori in un viaggio musicale e associativo sulle orme del tempo. Li vediamo alle prese con semplici magie, minute danze, la nascita inusuale di un fiore. Si inseguono e si incontrano, a volte giusto in tempo a volte fuori tempo, perché il tempo si sa non è una cosa sola.

Il sodalizio tra Rendina-Tardito e Teatro Europa all’interno di questo spettacolo offre ai più piccoli uno spunto di riflessione importante:

Il tempo è intorno a noi, ci siamo dentro, non possiamo separarcene e neppure sbarazzarcene ma se nel frattempo desideroso di intrattenermi con una magia mi concedessi il lusso di perder tempo, sarebbe un ingannare il tempo?

Al tempo del lavoro lascio la precisione del secondo, se lo spacco è per giocoso contrattempo, oscillo per cascare in un tempo sospeso, se lo inseguo non mi porta ne avanti ne indietro, ma a guardare il mondo da dentro una pausa. Sappiamo far nascere un fiore senza un seme, senza la terra, senza l’acqua o addirittura in poco tempo? Se lo sapessimo fare sarebbe una magia. Lasciamo alla fantasia dei bambini, maestri del presente, le dovute conclusioni.

