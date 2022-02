Veronica Pivetti riapre la Stagione del Teatro Moruzzi di Noceto. In arrivo anche Anna Mazzamauro

Venerdì 25 febbraio alle ore 21 riprende la Stagione del Teatro Moruzzi di Noceto dopo l’interruzione di gennaio a causa dell’aumento dei contagi e delle quarantene. Siamo felici di comunicare che con questa riapertura l’Amministrazione Comunale di Noceto ha permesso l’utilizzo del Teatro con la capienza al 100%. C’è grande attesa per lo spettacolo di Veronica Pivetti “Stanno sparando sulla nostra canzone”. Siamo in America nei mitici anni venti, anni d’oro e ruggenti. I baci e gli abbracci non sono più un pericolo, l’epidemia di spagnola è un lontano ricordo. In ogni pentola, o quasi, frigge un pollo. Gli scampati corteggiano le sopravvissute. Siamo in pieno proibizionismo, la malavita prospera e con essa un folto sottobosco di spregiudicati. Questa l’atmosfera dello show supportato da una trascinante colonna sonora che va da David Bowie a Gianna Nannini, da Tina Turner a Tiziano Ferro, da Gloria Gaynor a Renato Zero, passando per Cher, Achille Lauro, l’intramontabile Raffaella Carrà e il sempre attuale Elton John. Protagonista di questa Black Story, una sensuale e spiritosa Veronica Pivetti.

La Stagione prosegue sabato 26 marzo con Anna Mazzamauro accompagnata dalla chitarra e dal pianoforte di Sasà Calabrese, in “Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi”, in cui racconterà Paolo Villaggio e ne mostrerà il personaggio più famoso. Inoltre ripercorrerà il suo impatto con il cinema e vent’anni di vita professionale a puntate: vent’anni in cui è stata la signorina Silvani. È stato riprogrammato a venerdì 22 aprile in anteprima nazionale lo spettacolo acrobatico e visuale che racconta la storia di Violet, un personaggio alla scoperta della componente magica e vitale di sé. Un viaggio in un universo digitale fatto di costellazioni, scenari fantastici, e aiutanti geometrici per ritrovare quello che di più caro ha gli è sfuggito di mano: la sua identità. Violet è un progetto multidisciplinare che vuole unire la sensibilità del circo contemporaneo alla spettacolarità dell'arte visuale interattiva. Riprogrammato a sabato 28 maggio lo spettacolo di Fabio Mascagni protagonista del monologo “Se ci sei batti un colpo” che chiuderà la Stagione.

Un solo attore, tredici personaggi, una storia surreale e tragicomica per indagare, attraverso la vita di un giovane uomo che ha tutto ciò che gli serve, tranne il cuore, un tema caro a chiunque abbia mai avuto il dubbio se davvero valga o no la pena vivere. Ma la domanda del personaggio e la sua straordinaria esistenza di senza cuore sono anche una lente per osservare, con ironia politicamente scorretta e poesia, tutto ciò che fa della vita il regno della meraviglia e della noia, della normalità e della follia, del desiderio e dell'incomprensione. A cosa serve vivere, se non hai il cuore? INFO: E20inscena 392/6405385 info@e20inscena.it