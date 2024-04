Prezzo non disponibile

"Tech Drinks - Ep. 3 Data Specialist" è il terzo e ultimo aperitivo di networking alla scoperta delle professioni tech e digital organizzato da SheTech a Parma all'interno del progetto Digital EmpowHer².



?? Grazie alla testimonianza diretta di 2 esperte dei dati scopriremo con chi lavorano, qual è il loro background e in generale come si sono approcciate alle loro professioni.



Elena Canovi, Data Architect in Docebo

Alice Corona, Data Journalist e partner Sheldon.studio



?Dopo l'intervista, condotta da una SheTech Ambassador, concluderemo la serata con un momento di networking davanti a un bell'aperitivo



Ti aspettiamo lunedì 13 maggio 2024 dalle 18:30 alle 20:00 presso Officine On/Off (Strada Naviglio Alto, 4/1, Parma).



Per partecipare occorre registrarsi a questo link: https://bit.ly/TechDrinksDataSpecialist