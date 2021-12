Tecnologia: dal 15 al 18 dicembre FabLab Parma ritorna a porte aperte

Dal 2016 gli spazi del FabLab Parma sono sempre stati liberamente accessibili all’intera cittadinanza in alcuni momenti di apertura al pubblico (martedì sera e sabato pomeriggio). A seguito del primo lockdown (marzo 2021), l’Associazione On/Off, gestore del laboratorio, ha dovuto sospendere queste giornate di porte aperte, nel rispetto delle normative anti-contagio Covid-19. Dopo quasi 2 anni di chiusura al pubblico, il contributo ottenuto tramite il Bando “Natale 2021. Ritrovarsi e sentirsi Comunità” del Comune di Parma permetterà la riapertura del FabLab Parma a tutte le persone che non hanno avuto la possibilità di conoscerlo.

Fab4Days | 4 giorni di porte aperte al FabLab Parma

Da mercoledì 15 a sabato 18 dicembre 2021, i professionisti del FabLab Parma metteranno a disposizione il loro know how e competenze specifiche sulla fabbricazione digitale dell’intera cittadinanza (adulti, giovani, famiglie, enti e associazioni, etc.).

L’iniziativa si basa sulla programmazione di una serie di incontri, visite e workshop formativi gratuiti, finalizzati all’acquisizione di competenze e conoscenze base sulle diverse tecnologie presenti all’interno del laboratorio. Durante i quattro giorni di porte aperte, i/le partecipanti potranno approfondire e toccare con mano le applicazioni concrete e di utilizzo dei macchinari di prototipazione rapida e al tempo stesso ideare, progettare e realizzare da zero il proprio gadget natalizio customizzato al 100% sui propri gusti e passioni.

L’obiettivo è quello di avvicinare la cittadinanza alla cultura digitale, all’innovazione sociale e tecnologica, all’approccio learning by doing e alla conoscenza di un luogo unico nel suo genere sul territorio, all’interno di momenti strutturati di condivisione collettiva in presenza dopo tanti mesi di distanza e allontanamento sociali dovuti alla pandemia in corso.

Programma

? Visite guidate

I visitatori saranno introdotti dallo staff alle potenzialità di macchinari e attrezzature (come la stampante 3D per il PLA e la resina, la fresa CNC, la laser cutter, il forno per la cottura della ceramica, il plotter da stampa e taglio, circuiti ed elettronica base), oltre a tutte le applicazioni offerte dalla combinazione di materiali e tecnologie.

Quando:

15/12 dalle 18.00 alle 19.00

16/12 dalle 19.00 alle 20.00

17/12 dalle 19.00 alle 20.00

18/12 dalle 15.00 alle 16.00

? Prova postazioni

Saranno messi a disposizione banconi e scrivanie a studenti, freelance e piccoli team per ritrovarsi, lavorare fianco a fianco e intercettare stimoli professionali all’interno di un ambiente stimolante e dinamico dedicato all’innovazione.

Quando

15/12 dalle 10.00 alle 19.00

16/12 dalle 10.00 alle 19.00

17/12 dalle 10.00 alle 19.00

18/12 dalle 10.00 alle 16.00

? Workshop gratuiti

Utilizzando software 100% open source (ovvero gratuiti, accessibili e modificabili da tutti), i partecipanti dei workshop acquisiranno le competenze tecniche base per ideare, progettare e prototipare il vostro gadget di Natale.

Quando

16/12 dalle 17.00 alle 20.00 | ELETTRONICA: progettiamo un circuito elettronico stampato con Kicad.

17/12 dalle 17.00 alle 20.00 | MODELLAZIONE: progettiamo con Freecad e stampiamo in 3D il contenitore del circuito.

18/12 dalle 10.00 alle 13.00 | 2D VETTORIALE: progettiamo il gadget con Inkscape e lo realizziamo su cartone con la laser cutter.

? Incontro di networking

Per presentare alla comunità le iniziative di innovazione tecnologica e inclusione sociale organizzate dall’Associazione On/Off, sarà organizzato un incontro pubblico, durante il quale sarà presentato il progetto Camera Libera Tutti, realizzato dal FabLab Parma per ANMIC Parma in collaborazione con Hackability per prototipare soluzioni di arredo, dispositivi e sistemi per l’adeguamento delle camere presenti all’interno di strutture ricettive e turistiche. Al termine della presentazione seguirà un momento di networking.

Quando

17/12 dalle 17.30 alle 19.00