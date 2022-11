Tenzone del Panettone 2022 Special Edition Albo d’Oro

Orario non disponibile

Parma, City of Gastronomy Unesco e Capitale della Cultura 20/21 per l'undicesima volta sarà anche Capitale della pasticceria artigianale italiana con la Special Edition della “Tenzone del Panettone: ALBO D’ORO”, la grande sfida tra i migliori lievitati di pasticceria artigianali. Considerata dalla stampa nazionale e dai maestri pasticceri “la più importante manifestazione dedicata Panettone Artigianale”, la Tenzone rinnova il format, dedicandolo ai vincitori e a chi si è distinto per professionalità e creatività nelle passate edizioni. L’evento, nato nel 2011, è organizzato da Massimo Gelati, Vittorio Brandonisio e Silvana Erasmi, è nato dal desiderio di valorizzare il panettone, attraverso una sfida tra i migliori lievitati.

Questa edizione speciale è dedicata all’ALBO D’ORO, con la degustazione dei migliori panettoni vincitori nelle tre categorie: classico, innovativo al caffè in abbinamento ai vini. In occasione dell’evento, si terrà anche una Tavola rotonda, a cura del Gruppo Gelati, con interventi della giuria, degli sponsor Art Cafè, Arte Carta, Laminati Cavanna, Fonteviva e dei pasticcieri partecipanti. Un dibattito sul percorso fatto dalla Tenzone del Panettone in 10 anni, per parlare del futuro della ristorazione e delle nuove prospettive della pasticceria italiana.

Un parterre stellare ha coronato il percorso sin qui fatto dal contest, che iniziò come gioco tra amici e che ha portato il panettone fino alla vetta della pasticceria mondiale. Ricordiamo partecipanti del calibro dello chef stellato Yahey Suzuki di Tokyo e del Maestro Daisuke Fukuda, vincitore del primo campionato di Panettoni di Francia! Quest’anno si potranno degustare i panettoni dei grandi maestri nazionali: Matteo Berti, Valter Tagliazucchi, Andrea Tortora, Andrea Zino, Samuel Gonzales, Gabriele Ciacci, Roberto Cantolacqua Ripani, Gerry Labbate, Silvio Bessone, Armando Pascarella, insieme ai parmigiani Riccardo Primiani, Massimiliano Ghiradini, Riccardo Tavella, e alle grandi Pastry Queen: Giulia Paronuzzi, Samanta Nardini, Maria Pastore, Gabriella Oliviero. Il tutto in abbinamento ad ottimi vini dei partner della manifestazione come i Franciacorta di Cantine Ziliani, lo Champagne A.

Bergère, i vini del territorio di Ceci 1938 e di LungoParma. Non mancherà anche la possibilità di assaggiare l’ottimo prosciutto di Vittorio Simonini ed il Parmigiano Reggiano di del Caseificio San Damiano. Questa edizione speciale è anche l’occasione per promuovere la salute grazie alla collaborazione con “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio”, un centro di alta specialità per la cura delle patologie cardiovascolari e polmonari, che presenterà e promuoverà un impasto sano ed altamente digeribile, che possa diventare testimonial della fondazione stessa: il Panettone del Cuore. Un ringraziamento va a tutti gli sponsor e partner che da anni hanno sostenuto e supportato l’evento. Vi aspettiamo Domenica 4 dicembre, anteprima del Natale 2022.