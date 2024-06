The Great Dog Show, un successo

Una serata unica all’insegna dell’intrattenimento, una partecipazione del pubblico straordinaria, uno spettacolo coinvolgente in una location nota per la sua capacità di aggregazione. Sabato sera 01 giugno, in occasione del secondo spettacolo del "The Great Dog Show", l’evento cinofilo più sorprendente di Parma, La Galleria ha ospitato più di cento persone appassionate di cani.

Ospiti della seconda serata sono stati: l’Ass. Marco Bosi, Fausto Rosselli di Gruppo Guardie Zoofile Parma, e Maria Laura Romanini, Groomer Isola dei Tesori.

Tra talk di approfondimento, spettacoli e performance canine che hanno messo in risalto tutte le abilità e la straordinaria intelligenza dei cani presenti, il pubblico è stato intrattenuto nel cuore de La Galleria per tutta la serata.

I primi due appuntamenti hanno seguito il format di un vero proprio show e spettacolo televisivo, grazie al coinvolgimento di 12TV Parma e Centro Studi del Cane Italia e quindi alla partecipazione in qualità di co-conduttori della giornalista Francesca Strozzi e di Luca Rossi, Fondatore e Direttore Tecnico del Centro Studi del Cane Italia.

EVENTO FINALE - sabato 8 giugno

Ma non finisce qui, sabato 8 giugno dalle ore 11 alle ore 17.30, sarà la volta del grande evento finale del The Great Dog Show: una giornata interamente dedicata ad attività ed esibizioni coinvolgenti, tutte incentrate sulle diverse discipline e caratteristiche dei cani, grazie alla partecipazione e conduzione di Luca Rossi, Fondatore e Direttore Tecnico del Centro Studi del Cane Italia.

L’evento sarà gratuito e aperto a tutti, senza registrazione e iscrizione e si dividerà in spettacoli mattutini dalle ore 11 alle ore 13 con ripresa dello show nel pomeriggio dalle ore 14 fino alle 17.30.

A fare da cornice la piazza centrale de La Galleria che accoglierà chi vorrà vivere una giornata all’insegna dei propri amici a quattro zampe e dell’amore per il mondo dei cani, offrendo al contempo la possibilità di vivere esperienze di shopping e godere di pause in compagnia in uno dei tanti ristoranti presenti.

«Per La Galleria i primi due spettacoli di “The Great Dog Show" sono stati una riconferma del nostro impegno verso l’educazione al benessere animale nella nostra comunità e del progetto in cui crediamo, la volontà di offrire iniziative di intrattenimento nel cuore della città a La Galleria". La partecipazione di famiglie e bambini è stata straordinaria. Siamo orgogliosi di essere al fianco delle istituzioni, dei prestigiosi partner del territorio e della città di Parma per offrire a tutti un’esperienza unica.» - Afferma l’Ing. Fabio Canella, Direttore de La Galleria.

Agilità, obbedienza, trucchi divertenti e salti acrobatici: i cani sono i veri protagonisti di questo spettacolo unico all’insegna dell'edutainment. Professionisti del settore ed esperti del Centro Studi del Cane Italia hanno guidato le performance, per offrire un'esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.

«Sono molto felice del successo dei primi due spettacoli di The Great Dog Show a La Galleria e veramente contento per l'inserimento delle puntate registrate per la tv, in collaborazione con TV Parma, serate che anticipano l'atteso momento dell'evento per la città.» - Afferma Luca Rossi, Fondatore e Direttore Tecnico Centro Studi del cane Italia.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Parma, in collaborazione con E.N.P.A. (Ente Nazionale Protezione Animali) con le loro Guardie Zoofile, nucleo che si occupa della prevenzione e delle infrazioni alle norme poste a tutela degli animali e dei loro diritti. La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti, senza registrazione.

Ancora una volta La Galleria si è trasformata in un luogo magico per tutti gli amanti dei cani, con un calendario ricco di iniziative e attività dedicate agli amici a quattro zampe e ai loro padroni.