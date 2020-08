All’arena estiva del cinema D’Azeglio per CONTROTEMPI – Itinerari Sonori giovedì 13 agosto arrivano The Innersole in Guitar Man. Spettacolo gratuito con prenotazione obbligatoria.



Continua giovedì 13 agosto la rassegna CONTROTEMPI – Itinerari Sonori nell’arena estiva del Cinema D’Azeglio con The Innersole in “Guitar Man”.



Il capogruppo Jaime Dolce è un cantautore statunitense che ha vissuto a lungo in Toscana prima di trasferirsi a Parma, base per girare l’Italia in lungo e in largo con The Innersole, la band che ha fondato più di vent’anni fa. A New York è stato il chitarrista di Mason Casey, con cui è andato in tournée in diversi paesi europei; ha all’attivo numerose serate con Eric Udel e Lee Finkelstein, rispettivamente bassista e batterista della Original Blues Brothers Band. In Italia ha lavorato con Davide Van De Sfroos insieme a Sugar Blue - che ha suonato l’armonica anche con i Rolling Stones e Prince - suonando nel dvd Ventanas e incidendo sull’album Pica!, con il quale il musicista monzese si è aggiudicato una sezione del premio Tenco.

A firma di Jaime Dolce gli album registrati in studio Purple Blues, Sometimes Now ed Elevation Blues: su quest’ultimo ai pezzi originali si aggiungono una sua versione di Me and the Devil Blues di Robert Johnson e una cover di I Am the Walrus dei Beatles.

Tra i numerosi festival a cui la sua band ha preso parte citiamo il Pistoia Blues 1999 dove ha aperto la serata dei Deep Purple, l’Alcamo Summer Blues Festival dell’anno successivo con l’opening per Mick Taylor (ex chitarrista dei Rolling Stones) e il Liri Blues del 2017, infiammando il pubblico prima del concerto di Scott Henderson. Nel 2000 ha calcato più volte il palco accanto a Mick Abrahams, tra i fondatori dei Jethro Tull.

Oggi il sound degli Innersole – un pò electric blues, un pò funk rock alla Band of Gypsys di Jimi Hendrix – è l’effetto dell’unione della voce e della Fender Stratocaster del newyorkese, della tastiera di Filippo Buccianelli, del basso di Andrea Tiberti e della batteria di Matteo Sodini.

In questa serata si presentano con un repertorio che va a rendere omaggio ai grandi chitarristi che hanno fatto la storia del rock e del blues; il tutto in una versione adatta per l’ambiente raccolto e “da ascolto” come l’arena estiva del Cinema D’Azeglio.



Lo spettacolo – ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti – prevede la prenotazione obbligatoria sul sito del Comune di Parma: www.comune.parma.it/prenota/app. L’ingresso al cinema è aperto dalle 20.30 ed eventuali posti lasciati liberi potranno essere occupati dalle 21.20.



La rassegna è organizzata dall’Associazione Esplora Aps, con il contributo di Comune di Parma, Parma Estate 2020, Mibact e Regione Emilia Romagna, il supporto di Chiesi, Coldpoint, Koppel AW, Pilogen Sport e la collaborazione di Coop Alleanza 3.0 e ParmAwards.



Sempre sul sito del Comune di Parma sono aperte le prenotazioni per le altre date in programma:

il 20 agosto con i ParmAwards/Trasporti Eccezionali: in una serata, due progetti di promozione e valorizzazione della musica emergente. I vincitori dei ParmAwards, i premi per la produzione musicale locale, e i selezionati di Trasporti Eccezionali Music, progetto regionale di formazione e produzione musicale.

Il 27 agosto si esibirà invece Mauro Ermanno Giovanardi in “Sono come mi vedi”. Uno dei protagonisti della stagione musicale italiana dell’ultimo decennio del secolo scorso con i La Crus, ora al lavoro come solista, rilegge la propria discografia, il meglio della produzione dei La Crus e alcune tra le più belle canzoni degli anni ’90.

Infine il 3 settembre con Gabin Dabiré, in collaborazione con Colori d’Africa. Alla scoperta della musica mediterranea con un ensemble che unisce musicisti di diversa estrazione ed esperienza, per dimostrare ancora una volta come la musica sia un ponte tra le persone e le culture.



Ulteriori informazioni su:

www.facebook.com/ControtempiItinerariSonori e www.facebook.com/Associazioneesplora

mail pier.esplora@gmail.com - 347/0694258.

