Festa Farnese: The King's Delight

Secondo concerto di maggio della rassegna Festa Farnese 2023-2024

L'Accademia Musicale Emiliana (AME) in collaborazione con l'Associazione San Rocco - Accademia dell'Ascolto sono lieti di presentare il secondo concerto di maggio della rassegna Festa Farnese.



Il programma del concerto prevede un'immersione in un'esibizione che vede come protagonisti il soprano Federica Altomare e la liutista Angela Lacalamita. Questo evento porterà il pubblico in un viaggio attraverso la bellezza e la complessità del repertorio monodico del Rinascimento inglese, con un omaggio a John Dowland, uno dei compositori più influenti di quel periodo, una musica di profonda emotività e squisita bellezza.



L'esibizione offre un'occasione unica per esplorare la musica del Rinascimento, ponendo particolare enfasi sulle opere che hanno caratterizzato l'epoca dei Tudor e sulle composizioni attribuite ai Tudor e a Robert Dowland, figlio di John. La combinazione di soprano e liuto garantisce un'esperienza sonora delicata e intima, che consente alla musica di rivelarsi in tutta la sua originaria magnificenza.







Federica Altomare: soprano



Angela Lacalamita: liuto







In programma musiche di John e Robert Dowland e musiche attribuite a Enrico VIII e Anna Bolena



Il concerto dura circa 60 minuti, fino ad esaurimento posti, prenotazione online.