«This is me», gli adolescenti di Parma si raccontano in duecento scatti

Un grande autoritratto degli adolescenti di Parma, quasi duecento fotografie in cui ragazze e ragazzi tra dodici e diciotto anni potranno esprimersi e raccontarsi alla città, avviando un dialogo con i loro coetanei e con gli adulti. L’opera verrà presentata in giugno a conclusione di «This is me», un progetto sull’identità che fonderà teatro, arte e fotografia, diretto da Manuela Capece e Davide Doro della Compagnia Rodisio. Il percorso vedrà collaborare il Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti, il Complesso Monumentale della Pilotta, il Cineclub Zavattini APS e cinque scuole della città: la Scuola secondaria Fra Salimbene - Istituto Comprensivo Parma Centro, l’Istituto Tecnico Bodoni, i Licei Marconi e Sanvitale, la Scuola per l’Europa.

IL SELFIE E L’IDENTITA’ ADOLESCENTE

La pratica del selfie ci dice da tempo che l’identità, la percezione di sé di un adolescente di oggi si costruisce in modo diverso rispetto a un passato anche recentissimo. Il teatro, l’arte e la fotografia possono trovare punti di connessione per stimolare i ragazzi a riflettere su questi processi, a fare emergere la loro creatività e il loro potenziale umano ed emotivo, ad arricchire l’immagine di sé e a non rifiutare la propria singolarità.

TRE TAPPE PER UNA CREAZIONE COLLETTIVA DEI RAGAZZI

Il progetto integra teatro, arte e fotografia in tre momenti distinti e connessi tra loro. L’esperienza teatrale accompagnerà i ragazzi all’ascolto di sé e degli altri, in un’esperienza di socialità e condivisione interpersonale. La visione guidata delle opere conservate alla Galleria Nazionale di Parma li guiderà alla scoperta di un linguaggio artistico, la ritrattistica, e delle sue strutturali differenze con il selfie. La fotografa di fama internazionale Cristina Nuñez, ideatrice del metodo Spex, Self-Portrait Experience, un dispositivo per esplorare la propria vita interiore usando l’autoritratto fotografico, coordinerà i ragazzi nella creazione di autoscatti con lo smartphone. Le tre tappe si concluderanno con l’esposizione alla città degli autoritratti creati dagli adolescenti.

Informazioni: Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti, tel 0521 992044, www.solaresdellearti.it, briciole@solaresdellearti.it.