Tiziana Castelluccio: “Indaco d’Ombra e di luce”

Di tutte le lunghezze d’onda riflesse dagli oggetti che il nostro cervello trasforma in colori per il fenomeno di assorbimento della luce emanata dal sole, il blu è tra le tonalità più rare. È raro, di conseguenza, anche l’azzurro. Spingendoci ancora un po’ più in là, potremmo arrivare a dire che l’azzurro non esiste. Ed è strabiliante come qualcosa che non esiste finisca per evocare immagini di immensità assoluta come il cielo e il mare.

È con gli occhi e il cuore impregnati del suo esteso periodo greco, che Tiziana Castelluccio ha ideato la mostra di un solo giorno: domenica 1° ottobre 2023. Una fugace personale di poche ore nello Spazio temporaneo via Oreste Grassi 35 a Collecchio. Tra donne, divinità umanissime, materiali organici e relazioni animali, “Indaco d’Ombra e di luce” esplora le derive di una suggestione cromatica che assume connotazioni di spiritualità, universalità, creatività e fiducia. «L’azzurro è consapevole del suo potere di far accadere le cose e sa che ogni reazione scelta è importante», dice la stessa artista per introdurre una mostra in cui il concetto di “personale” si trova a tratti a coincidere con il senso di privato, intimo, segreto.

Impregnati di infinite sfumature di azzurro, i quadri ambiscono a catturare l'energia della luce e della gioia, mentre le sculture si rivelano simboli dell’eterno femminino, motore generativo e contenitore di vita. Si intuisce inoltre, nel tratto e nel segno, un gesto creativo e creatore che ha metabolizzato il piacere quasi sacrale della rotondità, della circolarità e della ricerca del punto di equilibrio tra cielo e terra mutuato dalla disciplina orientale del Tai-Chi, di cui Tiziana Castelluccio è, non a caso, insegnante.

“Indaco d’Ombra e di luce”

Spazio temporaneo via Oreste Grassi 35, Collecchio (PR)

Orari mostra 1° ottobre 2023:

10:30 -12:30

16:00 - 18:00