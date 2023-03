Torna il festival Parma Cittadella Musica: appuntamento con i Deep Purple

Dopo il grande successo della scorsa edizione, che ha visto alternarsi sul palco allestito nella storica cornice del Parco Ducale di Parma artisti di fama nazionale e internazionale, torna anche questa estate l’atteso festival Parma Cittadella della Musica con un cartellone ricco e articolato, adatto a ogni palato musicale. Il primo appuntamento del festival sarà il 27 giugno con i Deep Purple live al Parco Ducale di Parma con la prima data italiana del loro tour nel 2023.

I biglietti per i live dei Deep Purple sono disponibili su www.ticketone.it, ticketmaster .it e vivaticket.it. Il Festival PARMA CITTÀDELLA MUSICA è organizzato da Puzzle Concerti ed Intersuoni, con il patrocinio e la co organizzazione del Comune di Parma.