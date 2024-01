Torna Cibus, dal 7 al 10 maggio a Parma

Torna Cibus a Parma, il Salone Internazionale dell’Alimentazione, in programma alle Fiere dal 7 al 10 maggio 2024. Cibus è da sempre l'occasione per promuovere l'incontro dell'industria agroalimentare italiana con i maggiori retailer continentali e internazionali. La città di Parma, designata capitale del food italiano, si prepara dunque ad ospitare nuova edizione della manifestazione che si propone come importante strumento di promozione del Made in Italy ed è diventata il principale punto di riferimento del mercato del prodotto alimentare italiano. Grande successo ha infatti registrato l'edizione stessa della ripartenza, con oltre 2mila aziende espositrici e tanti visitatori rigorosamente selezionati. La sicurezza al centro degli sforzi degli organizzatori ha indubbiamente ripagato con la soddisfazione, oltre le aspettative, dei partecipanti.

Un evento di riferimento per l’agroalimentare italiano, vetrina di visibilità internazionale con convegni e tavole rotonde su temi di attualità in ambito Food and Retail, appuntamento per operatori e buyers. L'edizione scorsa con mille aziende espositrici da più di 30 nazioni e 500 nuovi prodotti, ha registrato oltre 20mila visitatori e 1500 top buyer esteri, assicurando estese possibilità di contatto tra produttori e delegazioni commerciali.