Torna l'appuntamento nei weekend: musei aperti

Sabato 22 e domenica 23 ottobre nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei Civici di Parma con i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca Stuard e del Castello dei Burattini. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dal Comune di Parma.

Programma attività

Sabato 22 ottobre

Castello dei Burattini

ore 11: Presentazione del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari

Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è richiesta la prenotazione.

ore 11.30: Il teatro delle ombre

Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni.

Dopo aver esplorato il museo i piccoli partecipanti costruiranno la loro ombra che potrà esser animata come fanno i veri professionisti.

Max. 4 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521 031631.

Pinacoteca Stuard

ore 15.30: Arte e mestieri

Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni.

I bambini potranno rappresentare i mestieri che conoscono e farsi ispirare da quelli, antichi e moderni, che svolgono i protagonisti di alcuni dipinti della Pinacoteca.

Max 8 partecipanti - È richiesta la prenotazione: tel. 0521 508184

Si consiglia l'uso della mascherina

ore 16.30: Presentazione della Pinacoteca Stuard

Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale.

I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.

Non è richiesta la prenotazione.

Domenica 23 ottobre

Castello dei Burattini

ore 11: Presentazione del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari

Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è richiesta la prenotazione.

Pinacoteca Stuard

ore 16.30: Presentazione della Pinacoteca Stuard

Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale.

I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.

Non è richiesta la prenotazione.

Musei civici - orari di apertura nel weekend

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle ore 18.00.

Camera di San Paolo: sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 18. Ingresso a pagamento.

Museo dell’Opera, Casa natale Arturo Toscanini e Casa del Suono: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 18.00.

Contatti:

- Castello dei Burattini: tel. 0521 031631 mail castellodeiburattini@comune. parma.it

- Pinacoteca Stuard: tel. 0521 508184 mail pinacoteca.stuard@comune. parma.it

- Camera di San Paolo: tel. 0521 218215 mail cameradisanpaolo@comune.parma. it

- Casa della Musica: tel. 0521 031170 mail infopoint@ lacasadellamusica.it

Mostre e eventi ospitati negli spazi espositivi del Comune di Parma

Sabato 22 ottobre ore 21, Galleria San Ludovico

Big Action Money

Non ci resta che fuggire

Non ci resta che fuggire è un esercizio per scappare con la mente e ascoltare il proprio demone interiore con il corpo. Allenare l’immaginazione, concentrarsi, per stare nel qui e ora immaginando un altrove. È un’esperienza teatrale dedicata a chi scappa, a chi è in fuga, o a chi vorrebbe fuggire.

Ingressi: Biglietto intero €5, ridotto under18 €3.

Biglietti in vendita online su https://www. associazionemicromacro.com

Info: insolitofestival@gmail.com; T. 3271966873

Palazzo Pigorini

GOYA - GROSZ Il sonno della ragione

Orari di apertura: mercoledì, giovedì e venerdì 10 - 13 e 15 – 19; sabato, domenica e i festivi 10 – 19.

Ogni venerdì, sabato e domenica alle ore 16.30 accompagnamento in mostra per massimo 25 partecipanti. Non è necessaria la prenotazione.

Ingresso gratuito - aperta sino al 13 gennaio

Palazzo del Governatore

ánemos

Edoardo Tresoldi, Studio Azzurro, Max Magaldi

Nell’ambito di Parma 360 - Festival della Creatività Contemporanea

Orari di apertura: mercoledì e giovedì 10.30 – 13 e 15.30 – 19.30; venerdì, sabato, domenica e festivi 10.30 – 19.30.

Ingresso gratuito – aperta sino al 30 ottobre

Torrione Visconteo, via dei Farnese

Camminando Contaminando

Francesca Pasquali

Nell’ambito di Parma 360 - Festival della Creatività Contemporanea

Orari di apertura: venerdì, sabato, domenica e festivi 10.30 – 19.30

Ingresso gratuito – aperta sino al 30 ottobre