Torna Salumi da Re: in presenza la decima edizione

Dopo quattro anni, l’appuntamento con Salumi da Re torna ad essere fisico e in presenza: la grande fiera evento organizzata da Gambero Rosso e dai fratelli Spigaroli, maestri norcini con una lunga tradizione alle spalle, si prepara a festeggiare la decima edizione con un ricco programma di eventi, degustazioni e dibattiti. Dal 21 al 23 ottobre, l’Antica Corte Pallavicina a Polesine Parmense (PR), nella Bassa parmense, si animerà con il più grande raduno a livello nazionale di allevatori norcini e salumieri per far conoscere le migliori espressioni della salumeria nazionale e aprire un confronto su alcuni temi caldi per tutta la filiera. Protagonisti assoluti, i salumi di qualità, eccellenza della tradizione italiana, e insieme tante novità, a partire dalla data, ad ottobre anziché aprile, come nelle precedenti edizioni, e dal ritorno alla formula live tanto attesa. Talent di questa edizione di Salumi da Re Gennaro Esposito, chef del ristorante Torre del Saracino a Vico Equense (NA), due stelle Michelin, che sarà presente all’evento domenica 22 ottobre.

«Siamo davvero felici di poter tornare a festeggiare insieme di persona – commentano Massimo e Luciano Spigaroli, i padroni di casa – Salumi da Re è ormai la manifestazione più attesa da produttori, allevatori ma anche dal pubblico, che può conoscere l’antica e nobile arte norcina e partecipare a tre giorni di festa tra le eccellenze enogastronomiche italiane». L’evento in presenza permetterà di scoprire il cambiamento che sta vivendo il settore negli ultimi anni. «La salumeria non è sempre uguale a sé stessa – entra nel dettaglio Mara Nocilla, curatrice della guida Grandi Salumi del Gambero Rosso – nelle realtà artigianali evolute e nelle linee premium dell’industria la qualità è cresciuta, si fa un uso minore di additivi e conservanti e stanno aumentando i salumi prodotti con le carni di antiche razze suine per specialità di supernicchia».

Le tre giornate offriranno molteplici percorsi gustosi tra banchi di assaggio con le migliori specialità della salumeria italiana e altre tipicità gastronomiche in abbinamento a vini, birre artigianali e spirits, in esposizione e degustazione nel mercatino del gusto. E ancora, visite al Museo del Culatello e del Masalén, passeggiate alla scoperta del bosco di golena del Po, concorsi, gare e premiazioni e, per chi vuole saperne di più, convegni al Gran Palco del Maiale su temi importanti della salumeria, come il benessere animale e l’impatto ambientale, il packaging eco-friendly, le novità su conservanti e suini neri. Saranno queste le tante punte della stella della tre giorni che quest’anno festeggia i suoi primi 10 anni.

Tre gli appuntamenti da non perdere: la gara di taglio del prosciutto a mano e con la macchina a volano che si terrà domenica 22 ottobre dalle 10,30; nel pomeriggio, alle 15, la premiazione delle migliori salumerie emiliane e italiane; e infine, lunedì 23 ottobre alle 13, la sesta edizione del concorso “Il panino teen-ager: una cosa buona tra le mani”, con panini a base di salumi realizzati dagli studenti degli istituti alberghieri dell’Emilia Romagna e valutati da una giuria composta da allievi.

