tornano a sorbolo “i giovedì della salute” per affrontare il tema sport e benessere

il 1° dicembre a Sorbolo Avis e PacC, Poliambulatorio di Collecchio, saranno insieme per approfondire l’argomento “Fare sport in sicurezza, tra passione e salute”.



L’incontro avrà luogo dalle ore 21,00, il 1° dicembre a Sorbolo, presso la “Sala Clivio” del Centro Sociale in via Gruppini 4, dove AVIS Sorbolo, promotore dell’iniziativa e i referenti del Poliambulatorio PacC accoglieranno i cittadini che desiderano informarsi sull’argomento.



Saranno quattro i medici specialisti che esporranno le proprie conoscenze sul tema e si offriranno ai presenti per un confronto pronti ad accoglierne le domande. Questo consentirà un’analisi ampia grazie alla presenza dei diversi punti di vista e specializzazioni coinvolte, a cura del Prof. Alberto ANEDDA – Cardiologo e Medico dello Sport, Prof. Claudio REVERBERI – Cardiologo, Dott. Nicola GAIBAZZI – Cardiologo (AOU Parma), Dott. Alberto VINCENZI - Biologo Nutrizionista.



Attività fisica e sport, sono strumenti di benessere, prevenzione e cura ed è proprio per questo che Avis e PacC hanno scelto questo importante argomento per chiudere la rassegna autunnale de “I giovedì della salute”, ciclo d’incontri gratuiti su benessere, salute e prevenzione. Come possiamo capire qual è l'attività fisica giusta? Anche in presenza di particolari patologie. E quali controlli sono necessari per svolgerla in sicurezza? Come intervenire con terapie quando si presenta un infortunio o altro problema? E se c'è un problema di cuore?



Con questa iniziativa – ha spiegato la dott.ssa Barbara Bocci, Responsabile Marketing e Comunicazione del PacC – siamo lieti di confermare la bellissima partnership con Avis Provinciale Parma attiva dal 2018, offrendo il nostro contributo per diffondere la cultura della salute e della prevenzione e promuovere un’informazione medica corretta e aggiornata tra i donatori di sangue e, più in generale, tra le persone del territorio”



Il Presidente di AVIS SORBOLO, Matteo Allodi ha espresso soddisfazione per il successo degli incontri realizzati in collaborazione con PacC – Gli incontri accrescono di valore le celebrazioni del 60° anniversario dell’Associazione. Da sempre Avis si impegna a promuovere la raccolta sangue ma anche la formazione e la promozione della salute e questo ciclo di incontri va in questa direzione –.



Lo stile di vita rappresenta lo strumento principale grazie al quale la persona stessa può determinare il proprio stato di salute. L’esercizio fisico in particolare ha dimostrato la sua efficacia, portando benefici in diverse condizioni, a patto che sia quello giusto, infatti un determinato esercizio potrebbe essere molto utile per un certo obiettivo, ma controindicato per un altro.



Al fianco di AVIS e PacC, il Comune di Sorbolo-Mezzani che ha accordato il patrocinio all’evento, – In un momento nel quale le persone hanno sempre più la necessità di essere informate sulla propria Salute – ha aggiunto l’assessore alle Politiche sociosanitarie del comune di Sorbolo-Mezzani, Sandra Boriani – questo progetto consente alla comunità di poter compiere un percorso di formazione e sostegno sociosanitari –.



Anche il Vice Presidente del CENTRO SOCIALE SORBOLO, Franco Picelli, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa – I temi trattati coinvolgono in modo trasversale tutte le fasce d’età e contiamo che la proposta riesca ad avvicinare ancor più cittadini al Centro, anche i più giovani –.



La serata è gratuita ed a ingresso libero. Per info: 333.6505380