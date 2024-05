Tornano gli aperistreet in vigna sui colli di Ozzano Taro

Torna ufficialmente l’aperitivo tra i filari al tramonto: un’esperienza di gusto in un contesto incantevole

A partire dalle 19.00 di giovedì 6 giugno e per tutti i giovedì d’estate, i vigneti che circondano la cantina di Ozzano Taro accoglieranno i visitatori per gli amatissimi appuntamenti tra le vigne: gli aperitivi al tramonto, che da tempo hanno conquistato i wine lovers emiliani… e non solo!

Durante le serate della rassegna si potrà brindare con una selezione dei vini prodotti dalla cantina e ci si ritroverà completamente immersi nella magica atmosfera in cui nascono: le dolci colline del territorio parmense.

In accompagnamento si potranno scegliere piatti di street food studiati con i partner del territorio e saranno presenti tante nuove realtà, che si alterneranno di settimana in settimana per un’esperienza di gusto sempre diversa.

Una serata piacevole, concepita per essere vissuta in formato pic-nic: verranno forniti una coperta per godersi al meglio l’atmosfera e una cassettina in legno, che si trasformerà in tavolino per i propri calici.

Monte delle Vigne diviene così il balcone privilegiato di un teatro naturale poetico e carico di incanto, dove ogni serata diventa una sorprendente esperienza di gusto, in un luogo dove il vino si fonde con la natura, diventando tutt’uno con i colori e con la magia dei tramonti estivi.

La prenotazione è obbligatoria sul sito della cantina: www.montedellevigne.it



L’animo innovativo degli “audaci viticoltori parmensi contemporanei” si traduce in vini fortemente territoriali ma dal carattere moderno e di grande personalità grazie a un terroir unico capace di esprimersi con eleganza e complessità.