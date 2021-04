Tornano sabato 1° maggio gli spettacoli dei burattini

Sabato 1° maggio 2021, con il ritorno della Regione Emilia-Romagna in zona gialla, riprendono al Castello dei Burattini - Museo Giordano Ferrari, dopo la lunga pausa imposta dall’emergenza sanitaria, gli spettacoli gratuiti dal vivo, per famiglie, a cura della Compagnia “I Burattini dei Ferrari”. Lo spettacolo “La favola delle teste di legno”, piccola storia del teatro d’animazione fatta con ombre, burattini, marionette, farà da corollario alla visita al museo. Le visite con spettacolo sono in programma alle ore 15, 15.30 e 16 con modalità di fruizione contingentata e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.

Per prendere parte alla visita-spettacolo, della durata complessiva di mezz’ora, è obbligatoria la prenotazione telefonica, da effettuarsi entro il giorno precedente (venerdì 30 aprile), al numero 0521 031631. Sabato 15 e 29 maggio 2021 sono in programma altri spettacoli di burattini i cui orari verranno comunicati prossimamente.

Orari e contatti Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari:

Aperto il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle 10 alle 17:30 (ultimo ingresso ore 17) con ingresso libero.

Sabato e domenica: dalle 10:30 alle 18:30 (ultimo ingresso ore 18), con prenotazione telefonica obbligatoria al numero 0521 031631 con almeno un giorno d’anticipo.

Martedì chiuso.

Capienza max 12 persone ogni 30 min.