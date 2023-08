Toro allo spiedo sabato 12 agosto nell'area feste "Mamiano insieme"

Volete trascorrere una serata divertente e gustosa?

Allora segnatevi questa data: sabato 12 agosto!

"Mamiano insieme" vi invita ad un evento imperdibile: il toro allo spiedo presso il campo sportivo.



Questa festa all'aperto sarà l'occasione perfetta per vivere una serata all'insegna del divertimento e del buon cibo.

Potrete gustare il famoso toro allo spiedo, preparato con cura e passione dai nostri chef esperti. Sarà una vera festa per i vostri palati dalle ore 19:00 !



Ma non finisce qui!

Durante la serata, potrete scatenarvi con i balli country, grazie alla presenza degli eccezionali DJ Pier e Isa.

Ballerete fino a tarda notte, lasciandovi travolgere dalla musica coinvolgente e dall'atmosfera unica che solo un evento come questo può offrire.



E se siete amanti della musica da disco, non preoccupatevi!

Il DJ Max Testa sarà presente con la sua selezione di successi indimenticabili.

Potrete scatenarvi sulla pista da ballo e ballare al ritmo delle hit che hanno fatto la storia della musica e quelle più gettonate dì quest'estate 2023.





Vi aspettiamo numerosi sabato 12 agosto al campo sportivo di Mamiano per vivere insieme un evento indimenticabile!