Toscanini: William Barton con il concerto per Didgeridoo e Orchestra

Un programma sorprendente, dalle sonorità sbalorditive, ispirato alla mitologia pastorale. Il Concerto per Didgeridoo e Orchestra chiuderà in bellezza La T-Day, una giornata di festa per tutti, voluta da La Toscanini per ricordare il maestro Arturo Toscanini nel 155° anniversario della nascita. Ospite d’onore l’Ambasciatrice d’Australia in Italia, Margaret Twomey.

Protagonisti del Concerto - in programma venerdì 25 marzo ore 20.30 all’Auditorium Paganini - William Barton, insignito nel 2004 del “Freedman Fellowship for Classical Music” dal Music Council of Australia, e La Filarmonica Toscanini diretta da Daniel Smith,

direttore dall’alto profilo, vincitore di numerosi premi internazionali. Presenzierà al concerto anche l’Ambasciatore d'Australia in Italia e membro dell’Ordine d’Australia, Sua Eccellenza la signora Margaret Twomey, con il secondo segretario,

il Signor Angus Minns, a testimonianza dell’importanza che la musica di William Barton e del suo Didgeridoo - strumento ricavato da un ramo di eucalipto, scavato dalle termiti, che viene poi lavorato e decorato con immagini della mitologia aborigena - rappresentano nella cultura del popolo australiano.

Quello proposto al pubblico sarà un programma sorprendente, dalle sonorità sbalorditive, ispirato alla mitologia pastorale. In apertura il Prélude à l'après-midi d'un faune di Claude Debussy. Seguirà il brano Kalkadungu, scritto da Matthew Hindson e William Barton.

Chiuderà il programma Daphnis et Chloé Suite n. 1 e Suite n. 2 di Maurice Ravel. «Si tratta di un programma ricco di colori ed emozioni – spiega il Maestro Daniel Smith -. I protagonisti sono entrambi gli strumenti vocali, il flauto e il didgeridoo. Questo concerto è un

viaggio: ci svegliamo la mattina presto per ascoltare il richiamo lontano del flauto solista, riscaldando le nostre emozioni e sentimenti. La vita è bella. Improvvisamente la notte è interrotta da paura, invasione e distruzione inaspettate. Ma questo ci porta a comprendere il

nostro profondo legame con la famiglia e a rispettare la terra su cui viviamo che ci dà una casa. Scopriamo insieme una grande speranza. Nel capitolo successivo, l'alba arriva di nuovo con i gloriosi uccelli di Ravel. Di nuovo sentiamo le emozioni di pace, amore ed eccitazione.

Questo programma presenta un mondo che possiamo guardare con impazienza ancora una volta e attraverso le note estatiche finali di Ravel, mostra, dall'oscurità, il mondo edificante che ci aspetta. l'atmosfera nella sala da concerto farà emergere molte emozioni attuali, sia all'interno dell'orchestra che nel pubblico». Ravel, Barton, Debussy e la mitologia. Una mitologia appartenente a culture differenti, quella classica occidentale e quella aborigena. Ravel e Debussy, giganti della musica francese, il mito pastorale di Dafne et Chloe e il mito e la figura del fauno accoppiati all'entità aborigena Kalkadungu.

Si svolgeranno invece sulle note di Pierino e il Lupo, in contemporanea al concerto, i Nidi di Musica, il laboratorio per bambine e bambini dai 4 ai 12 anni organizzato da La Toscanini in collaborazione con Kaleidoscopio - Cooperativa Sociale Onlus e il sostegno di Parmalat, Sponsor Unico Educational per la stagione di Concerti 2021/2022. I biglietti del Concerto e dei Nidi di Musica (Offerta Family) possono essere acquistati:

- nel nuovo punto vendita presso il Parma Point di Via Garibaldi 18. Per

informazioni tel. 0521 1513777 - info@parmapoint.it

- on line sul sito www.biglietterialatoscanini.it o – come sempre –

- nella biglietteria del Centro di Produzione Musicale Arturo Toscanini il mercoledì, venerdì e sabato dalle 10 alle 14; giovedì dalle 16 alle 19; chiusura domenica, lunedì e martedì. Nei giorni di concerto, la biglietteria serale sarà aperta presso l’Auditorium

Paganini dalle 19 alle 20.30 per i concerti con inizio alle ore 20.30; dalle 16.30 alle 18.00 per i concerti con inizio alle ore 18.00.

Per informazioni: biglietteria@latoscanini.it, telefono: 0521 391339.

Un grazie sentito a chi continua a sostenere la progettualità e lo sviluppo de La Toscanini. Sostenitori, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma, Provincia di Parma, Fondazione Cariparma, Fondazione

Monte Parma. Sponsor: Credit Agricole, Barilla, CEPIM Interporto, Chiesi Farmaceutici, F.lli Galloni, Opem, Dallara Spa, Hera.comm, La Giovane, Assicoop Emilia Nord – Gruppo Unipol, Parmalat. Partner tecnici: Manerba, Fontana Autotrasporti, Promusic.

Tour operator partner: Parma incoming. Media partner: Gazzetta di Parma.