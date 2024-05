Tra eventi gastronomici e cultura: gli eventi dell'ultimo week end di maggio

Sono tante le iniziative che coinvolgono Parma e la sua gente nell'ultimo week end del mese. E questa volta il meteo non porta brutte notizie. Non si registrano piogge, ci saranno temperature nella norma con giornate pressoché soleggiate. Sarà più piacevole gustarsi il ricco calendario degli eventi che offre diverse opportunità. Tra sabato e domenica, un ventaglio variegato di proposte tra eventi gastronomici, con il Festival del vino in Piazza Ghiaia. Due giorni di festa, anche in provincia: a Salsomaggiore ci sarà lo Street Food. Tre strepitose giornate dedicate al cibo da strada di qualità, tantissime specialità tipiche della cucina italiana e internazionale. Ricca anche la pagina dedicata a mostre e concerti. Domenica ci sarà l'occasione per guardare Parma come non l'avete mai vista. E tante altre iniziative che potrete trovare nell'area dedicata. GLI EVENTI

Festa del vino in Piazza Ghiaia

Street Food a Salsomaggiore

Il mercato del riuso

Parma segreta

Musei gratis