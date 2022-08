In mostra a Berceto, in Via Romea, 3 (di fianco al Duomo) le opere ad acquerello di Maria Teresa Saccani, da lunedì 1 agosto ore 17,00. La mostra proseguirà fino a domenica 7 agosto. Orari di apertura dalle 10 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30 tutti i giorni.