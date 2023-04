Giovedì 6 aprile, alle 20.30 nell’Aula Magna dell’Università di Parma, si terrà un concerto organizzato dal Conservatorio Boito per Pasqua: un viaggio che spazia dal Cinquecento alla contemporaneità. Il concerto, dal titolo “Tra William Byrd e William Walton: musica inglese per un omaggio alla chitarra di Julian Bream” avrà per protagonisti allievi e docenti delle classi di Chitarra del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma. Musiche di W. Byrd, L. Berkeley, B. Britten, A. Rawsthorne, W. Walton verranno interpretate dai proff. Giuseppe Pepicelli e Umberto Cafagna, e dagli studenti Saverio Fogliaro, Carlo Miyagawa, Antonio Pompilio, Arianna Delrio, Daniel Daiu, Daniele Molinari. “I Concerti del Boito” sono inseriti nel programma di Attività di Formazione Permanente e Ricorrente del Conservatorio di Parma, coordinato dal prof. Pierluigi Puglisi.

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: Conservatorio di Musica "Arrigo Boito", Strada del Conservatorio 27/a, www.conservatorio.pr.it.