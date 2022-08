Traversetolo: Concerto La sfida dei tenori

Settimo appuntamento della rassegna di eventi “Musica a Corte” La sfida dei tenori giovedì 1° settembre 2022 alle ore 21 in Corte Agresti. I Solisti delle terre Verdiane sono i protagonisti in questo “format” innovativo che coinvolgerà il pubblico come giudici di gara canora. Il “duello” tra Pietro Brunetto e Federico Bonghi, due tenori giovani emergenti nel panorama lirico nazionale, si terrà a colpi… di DO di petto, sulle grandi arie che hanno fatto la storia della lirica! Il sostegno strumentale sarà composto dal M.° Gabriele Campanini, clarinetto, ideatore del “format”, dal M.° Alessio Tedeschi, violoncello, e dal M.° Gian Luca Campanini, pianoforte, autore delle concertazioni.

Non rimane che dare il via alla gara e all’applausometro e… che vinca il migliore! Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per chi lo desidererà ci sarà la possibilità di fare una offerta libera per sostenere le attività dell'Assistenza pubblica "Croce Azzurra", i cui volontari saranno presenti, dalle ore 20, con due banchetti per la raccolta delle donazioni, all'interno della Corte, ai due ingressi, su piazza Fanfulla e su via F.lli Cantini. Per informazioni: 0521 344583, www.comune,traversetolo.pr.it, pagina Facebook del Comune Una cordata di realtà locali ha reso possibile il Festival “Musica a Corte” che, organizzato dal Comune di Traversetolo, ha come main sponsor Fondazione Cariparma.

Hanno dato il loro prezioso contributo, oltre a Fondazione Magnani-Rocca: AF Sistemi, Bieffedue, Bucci Costruzioni, Carra Mangimi, Famila, Fontana Gabriele, Fornovo Gas, Montanari e Gruzza, Natura dei Colli, Prosciutteria Trascinelli, Veicopal, Wab, Continental Semences, E80 Group, IREN 2000, Mutti spa, Oinoe, RecsArchitecs, Terre Ducali. E numerose sono le collaborazioni artistiche e/o organizzative: Asian Youth Orchestra e i suoi Maestri, Gianpaolo Cantoni e Gran Ducato Band con il Maestro Alberto Venturini, Centro culturale Traversetolo, I Sequencer, Alexander Duo, A.Vo.Pro.Ri.T. Traversetolo, Matteo Manfredini e Enrico Salimbeni, I Solisti delle Terre Verdiane, La Toscanini, Festival della Parola - Rinascimento 2.0, Pro loco Traversetolo, Teatro Regio di Parma e Verdi Off 2022, band I Corvi.