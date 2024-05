Treccani promuove uno spettacolo dedicato a Marguerite Gautier

Il percorso alla scoperta di Giuseppe Verdi, a 170 anni dalla prima messa in scena de La Traviata, promosso a Parma dalla Fondazione Treccani Cultura col sostegno di Fondazione Cariparma attraverso il progetto "Ti Leggo. Viaggio con Treccani nelle forme della lettura. L'invenzione del vero: dalla Signora delle Camelie alla Traviata", continua con un approfondimento di Marguerite Gautier / Violetta Valery, figura straordinaria e sfuggente alle definizioni schematiche e per questo continua fonte di fascinazione.

Il nuovo appuntamento La Traviata. Recita di restituzione dei laboratori di lettura ad alta voce, è dedicato agli amanti della lettura ad alta voce, che desiderano affrontare un testo, anzi tre testi intrecciati in modo contraddittorio: un romanzo ed un libretto d'opera attraverso la mediazione di

un dramma teatrale. Due le rappresentazioni previste, in programma sabato 11 maggio, ore 17 all'Auditorium "A. Toscanini" di Via Cuneo (San Leonardo) e domenica 12 maggio, ore 17 al Centro Giovani di Via Monsignor Pelicelli (Montanara), curate da Giovanni Galli (testo) e Chiara Rubes (regia scenica e

formazione), che si avvarranno dell’accompagnamento di Andrea Coruzzi alla fisarmonica. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.