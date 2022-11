'Trilogia' alla galleria Sant'Andrea

TRILOGIA è una mostra in cui espongono tre autori di cui proponiamo una breve presentazione



Gabriele Cicognani, pittore materico parmigiano, proporrà una carrellata sui temi da lui prediletti, barche, paesaggi, strade, panni stesi e nature morte nel taglio particolare di luce-ombra, nella sintesi dello sguardo e della quiete meditativa, per scoprire, scivolare via, decollare oltre i placidi ricordi. Dentro l’anima.



Paride Pasquali, originario della zona del Casalasco, ha studiato presso l’istituto “P. Toschi” di Parma, dove si è diplomato maestro d’arte in grafica pubblicitaria. Si è sempre occupato della creazione e dello studio di disegni, della loro colorazione e dei diversi processi di stampa: l’aver lavorato in settori molto trasversali fra loro (dall’arredamento, alla moda, al packaging) gli ha permesso di affinare le proprie conoscenze. Negli anni ha continuato a coltivare la sua passione per la pittura, perfezionando la propria tecnica: attraverso una sfida continua con se stesso, ha creato un proprio stile distintivo. Predilige la rappresentazione del paesaggio, utilizzando la classica tecnica dell’acquerello, declinata però su diversi materiali.



Roberto Sirocchi, ha sempre lavorato come grafico ed illustratore senza considerarsi un artista e oggi, che non lavora più, continua però a riempire quaderni, fogli e foglietti con i suoi disegni con grande divertimento. Ora, per la prima volta, li sottopone al vostro giudizio in questa mostra. Probabilmente è una deformazione professionale dei grafici pubblicitari prendere immagini, fumetti, film, giornali, quadri della storia dell’arte e farne uno spunto per un disegno. Il suo obiettivo non è quello di riprodurre la realtà ma di creare un’immagine che possa esistere solamente su un foglio di carta.