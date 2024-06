Tu sei bellezza in concerto

“Tu sei bellezza” è una rock band italiana nata da un’idea di Fra Matteo della Torre francescano che in collaborazione con altri membri della band Luca e Andrea ha avviato questo progetto. Il gruppo nasce nel 2017 ma i brani sono frutto di una collaborazione più lunga. negli anni 2012 e 2014 i tre amici riescono a vincere il concorso i brani ” Tu sei bellezza e “Cento per uno” che diventano inno ufficiale della marcia francescana di quegli anni. Ora la band è più estesa e accoglie la collaborazione di 6 musicisti e 6 ballerine.

Lo spettacolo “Tu sei bellezza” è una grande esperienza di condivisione e di gioia. Grazie all’esperienza vissuta in questi anni, nelle parrocchie, nelle piazze, in vari eventi, è stato costruito uno spettacolo capace di accompagnare le persone a vivere un’esperienza di incontro con se stessi, con gli altri e con Dio, attraverso la bellezza della sua Parola, della musica, della danza e dell’immagine, cercando di coinvolgere i sensi, la mente e il cuore, e di trasmettere e mantenere viva la parola di Dio, capace di parlare al cuore dell’uomo.