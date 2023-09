Tutti Matti in Emilia a Collecchio con la prima nazionale di Cirque Inextremiste 6 e 7 settembre

Dopo uno strepitoso weekend a Colorno e in attesa del prossimo, mercoledì 6 e giovedì 7 settembre alle ore 21.00 la lunga maratona estiva di spettacoli di Tutti Matti in Emilia, la rassegna di circo contemporaneo, giunta quest’anno alla sua VIII edizione, arriva al Parco Nevicati di Collecchio: in scena la strepitosa compagnia francese Cirque Inextremiste, che porterà sul palco il folle, divertente, sorprendente Inextremiste, in prima nazionale, dai 6 anni. L’iniziativa è realizzata da Teatro Necessario Circo - centro di produzione di circo contemporaneo con Ass. Tutti Matti per Colorno e con il prezioso contributo del Comune di Collecchio. Sostengono le attività Regione Emilia-Romagna, Ministero della Cultura, Fondazione Nuovi Mecenati e Fondazione Cariparma. Dopo il successo di Exit nel 2018 e il colpo di fulmine di Extremites nel 2022, torna a Tutti Matti per Colorno e a Tutti Matti in Emilia, in prima nazionale, la compagnia più folle, spericolata e spregiudicata d’Europa: Cirque Inextremiste. Questa volta in scena il pubblico incontrerà un solo, straordinario, acrobata: un incontro inaspettato e divertente, cinico e grottesco come solo Cirque Inextremiste sa essere. Ispirato al cinema muto ma anche all'attualità internazionale, questo spettacolo ce ne farà vedere di tutti i colori, in un turbinio di gag esilaranti e prodezze acrobatiche, capaci di far ridere anche nella situazione più critica (10 € intero, 5 € fino ai 12 anni). Diretto da Yann Ecauvre, Cirque Inextremiste nasce nel 1998 con l’intento di perseguire un percorso artistico audace, immediatamente apprezzato per originalità e virtuosismo tecnico da pubblico e critica internazionale. Inextremiste è la loro prima creazione, cui segue Extrêmités, creato con la stessa dinamica delirante, insieme a Extension. Nel 2015 e 2016, sono due gli spettacoli in creazione: Exit, realizzato intorno a una mongolfiera ed Extreme Night Fever, più sperimentale. I biglietti per gli spettacoli sono disponibili online sul sito www.tuttimattipercolorno.it. Una quota viene sempre venduta anche sul posto, a partire da un’ora prima dell’inizio. Chi acquista online è pregato di arrivare almeno 30 minuti prima dell'inizio degli spettacoli. Non sono ammessi cani agli spettacoli. In caso di pioggia l’organizzazione comunicherà sui suoi canali social a ridosso degli eventi eventuali variazioni.