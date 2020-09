Tutti Matti in Emilia: il 9 e 10 a Montechiarugolo va in scena il circo internazionale

Dopo l’eccellente partenza di Tutti Matti per Colorno lo scorso weekend, che torna in scena anche il prossimo, il circo contemporaneo internazionale fa tappa a Montechiarugolo, mercoledì 9 e giovedì 10 settembre 2020 alle ore 21.30, a ridosso delle mura del Castello in Piazza Mazzini, con la compagnia francese, per la prima volta in Italia, Cirque Entre Nous.

Lo spettacolo, portato in scena da 5 giovani e talentuosi acrobati, porta il nome della compagnia (Entre Nous…) e tra un’evoluzione, un salto mortale, un volteggio racconta proprio della loro amicizia e dei loro legami, il tutto attorno a 3 alti pali cinesi. Complicità, intimità e risate si fondono in questo spettacolo pieno di amore che unisce virtuosismo ed emozione. Tra acrobazie vertiginose, danza, teatro, musica dal vivo, Entre nous conquisterà il pubblico, con leggerezza, humor e tenerezza.

La rassegna Tutti Matti in Emilia è realizzata dall’Ass. Culturale Tutti Matti per Colorno grazie alla preziosa collaborazione e al sostegno di Comune di Montechiarugolo e Comune di Sala Baganza, Fondazione Cariparma, Regione Emilia-Romagna e Mibact.

Tutti gli spettacoli, adatti a un pubblico dai 3 ai 99 anni, si svolgono all’aperto e nel rispetto delle norme anti-covid 19 contenute nell’ultimo DPCM. I biglietti sono in vendita online e in biglietteria sul posto dalle ore 16.00, mercoledì e giovedì. Tutte le info su costi, acquisti, modalità sul sito www.tuttimattipercolorno.it alla pagina Biglietteria.