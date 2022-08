Tutti Matti in Emilia, ultima tappa con CiaFaltan7

Dopo i successi delle scorse edizioni e dopo un weekend a Colorno dove il circo contemporaneo ha conquistato i cuori di più di 10.000 persone in tre giorni, la carovana della rassegna internazionale Tutti Matti in Emilia, diffusa sul territorio di Parma e Provincia, approda a Montechiarugolo i prossimi mercoledì 31 agosto e giovedì 01 settembre per l’ultima tappa estiva, organizzata da TNC - Teatro Necessario Circo, centro di produzione di circo contemporaneo, in collaborazione con Ass.

Tutti Matti per Colorno, grazie alla preziosa collaborazione e al sostegno del Comune di Montechiarugolo, e al contributo di Fondazione Cariparma, Regione Emilia Romagna, Ministero della Cultura. Nella splendida cornice della piazza a ridosso delle mura del Castello di Montechiarugolo, mercoledì 31 agosto e giovedì 01 settembre alle ore 21.30 la compagnia internazionale Faltan7 proporrà Express, che lo scorso weekend nel cortile della Reggia è stato un successo. Uno spettacolo fresco, dove l'umorismo si combina con diverse discipline circensi, in cui spiccano i numeri di acrobatica con porteur al femminile, oltre all’uso di tecniche come il palo cinese, la scala, le verticali, il clown e l'equilibrismo.

Il progetto è stato realizzato collettivamente dal guppo di artisti che si è incontrato alla scuola di circo “Carampa” di Madrid. In scena acrobati provenienti da Irlanda, Israele, Italia e Spagna: Katharina Gruener, Luca Sartor, Fifi Rosenblat, Mónica Suárez, Paula Garo, Naikel Blázquez, Moran Shoval e Libby Halliday. Nel corriere "Express" niente funziona come dovrebbe: tutto è sottosopra, anche i lavoratori. I pacchetti vanno e vengono tra acrobazie, equilibri e giocoleria.

Il lavoro non si ferma: le spedizioni volano veloci come i suoi dipendenti e sono piene di sorprese che stupiranno tutti. I biglietti per gli spettacoli sono in vendita online su www.tuttimattipercolorno.it e www.teatronecessario.it e sul posto a partire da un’ora prima di ogni spettacolo. Il costo del biglietto intero è 12 €, ridotto fino ai 12 anni 6 €. Le occasioni di incontrare il circo poi non finiranno qui, perchè Tutti Matti per Colorno 2022, festival internazionale di circo contemporaneo, teatro e musica, prosegue poi dal 2 al 4 settembre 2022 a Colorno. Il programma completo e le informazioni sugli accessi sono disponibili sui siti www.tuttimattipercolorno.it e www.teatronecessario.it.