Tutti matti sotto zero: in cinque giorni tre compagnie con sei spettacoli

Dopo un roboante weekend di inaugurazione con i giocolieri inglesi di Gibbon e il clown, mago francese di Street Fool, l’VIII edizione di TUTTI MATTI SOTTO ZERO, festival internazionale dedicato a circo contemporaneo e magie nouvelle in teatro e sotto chapiteau, prosegue la sua cavalcata verso il Natale e questa settimana, da mercoledì 7 a domenica 11 dicembre propone in 5 giorni ben 6 spettacoli di 3 compagnie diverse, sotto l'affascinante tendone in Cittadella e al delizioso Teatro Verdi di Busseto.

Apre la settimana di spettacoli lo spumeggiante duo musicale Attacchi di Swing: mercoledì 7/12 alle ore 21.00 sotto lo Chapiteau Alessandro Mori e Corrado Caruana delizieranno il pubblico con le loro prodezze musicali. Il virtuosismo della chitarra manouche di Corrado Caruana (Django& Fingers) e l’eclettismo di Alessandro Mori (Teatro Necessario) al clarinetto creano un duo swing `jazzigano´, che assorbe gli elementi ritmico-armonici jazz e del Valse francese, arricchito da improbabili strumenti a sorpresa ed una loop station che sintetizza ed amplifica il divertimento. Il ritmo incalza durante il viaggio musicale, fatto di ottima musica, brindisi, aneddoti sorprendenti… Un continuo crescendo di humor, che esplode in una miriade di strumenti musicali.

Giovedì 8/12, alle ore 16.00 e alle ore 18.30, sempre sotto lo Chapiteau, va in scena il cavallo di battaglia dei padroni di casa, Teatro Necessario: Clown in Libertà di e con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori, è un momento di euforia di tre buffi e talentuosi clown, colti da un’eccitazione infantile all’idea di avere una scena tutta per sé ed un pubblico a disposizione. I tre cercano con ogni mezzo di sorprenderlo: tra sequenze di mano a mano, duelli al rallentatore, intricati passaggi di giocoleria, evoluzioni e piramidi, ci conducono in un viaggio musicale che non si interrompe ‘quasi’ mai, nemmeno durante le acrobazie più impensabili.

Ancora clown e ancora musica nello spettacolo che venerdì 9/12, alle ore 21.00 - Chapiteau in Cittadella - propone l’eclettica Compagnia Trioche: PapagHeno PapagHena - I pappagalli di Mozart, con Nicanor Cancellieri, Irene Geninatti Chiolero, Franca Pampaloni, si rifà alla celebre aria dell’opera di Mozart “Il flauto magico”. Chi ha ispirato Mozart mentre componeva? Sono i suoi pappagalli ad imitarlo o lui ha preso ispirazione da loro? In un

continuo capovolgimento di prospettiva, I Trioche hanno preso in prestito diversi registri musicali, proponendo le arie della celebre opera, giocando con la lirica e l’arte comica. Sabato 10/12, alle ore 21.00 al Teatro Verdi di Busseto e domenica 11/12, alle ore 16.00 e 18.30 sotto lo Chapiteau nel Parco della Cittadella dalla Francia arriva il duo di giocolieri e clown Soralino nello spettacolo Inbox, con Caio Sorana, Clément Malin, Medaglia di Bronzo

al 40° festival del Cirque de Demain 2019. Inbox è un’ illustrazione del mito di Sisifo: due personaggi giocano con alcuni scatoloni, lanciandoli e impilandoli, sfidandosi e trovandosi ogni volta sull'orlo della catastrofe. Traslocatori dell'assurdo e magazzinieri dell’inutile, sono maestri nell’arte di convincere gli spettatori che mai e poi mai l’oggetto dominerà l’uomo. Uno spettacolo intimo e buffo, un circo che nasce dal quotidiano, per mostrare con grande semplicità la complessità della vita.

Il festival è realizzato da Grand Circus Hotel con Teatro Necessario Circo - centro di produzione di circo contemporaneo, con il sostegno di Comune di Parma e Comune di Busseto, Regione Emilia Romagna e Ministero della Cultura, con il contributo di Fondazione Cariparma e Fondazione Nuovi Mecenati, in collaborazione con Solares Fondazione delle Arti / Teatro delle Briciole e Europa Teatri; main sponsor, Conad Centro Nord; sponsor tecnici

Iren, Emc2 Onlus, Geode, Mac24. Biglietti a partire da 4€, in vendita online e sul posto di spettacolo da un’ora prima dell'inizio; le prevendite sono aperte anche a lostello tutti i giorni feriali dalle ore 15.00 alle 18.00.

Tutte le informazioni, gli orari e i costi su www.grandcircushotel.it e www.teatronecessario.it.

PROGRAMMA GIORNALIERO DELLA SETTIMANA DAL 7 ALL’11/12

Mercoledì 7 dicembre 2022, ore 21.00 Chapiteau, Parco della Cittadella

Attacchi di Swing di Teatro Necessario - ITA

Giovedì 8 dicembre 2022, ore 16.00 e 18.30 Chapiteau, Parco della Cittadella

Clown in Libertà di Teatro Necessario - ITA

Venerdì 9 dicembre 2022, ore 21.00 Chapiteau, Parco della Cittadella

PapagHeno PapagHena di Trioche - ITA

Sabato 10 dicembre 2022, ore 21.00 Teatro Verdi, Busseto

Domenica 11 dicembre 2022, ore 16.00 e 18.30 Chapiteau, Parco della Cittadella

Inbox di Compagnie Soralino - FR