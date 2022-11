Mancano poche settimane a Natale e per avvicinarsi alle attese festività con il giusto spirito Teatro Necessario Circo - centro di produzione di circo contemporaneo ha organizzato per il pubblico del territorio una sorpresa, grazie alla collaborazione di Comune di Felino e Comune di Busseto: Tutti Matti sotto Zero - Emilia, rassegna di circo contemporaneo e magie nouvelle, prende il via da Felino domenica 6 novembre alle ore 17.00 al Cinema Teatro Comunale di Via Verdi n. 4, con “Street spettacolo di clown e magie nouvelle dell’artista Max Macarinelli, da anni residente in Francia.

In uno spazio scenico vuoto è accatastata della spazzatura; da questa piccola e poetica discarica appare Arthur: un personaggio surreale e clownesco, un clochard che porta con sè la propria casa, fatta di poche cose, un carrello e dei fagotti. Il pubblico però non sa che Arthur con sé ha anche un vero e proprio ristorante, che prenderà magicamente forma in scena. Per Arthur cucinare non è solo un modo per guadagnarsi da vivere ma un’’arma per combattere la solitudine. Tra ricette impossibili, oggetti che si animano, padelle fumanti ed espedienti in bilico tra l’assurdo e il comico, Arthur ci accompagna in un viaggio nel quale la realtà si deforma per il piacere del pubblico. Max Maccarinelli è un attore, clown, illusionista, regista e drammaturgo.

E' stato direttore artistico di Teatro Distratto di Brescia fino al 2008 e di Envol Distratto presso Lione, in Francia, dal 2009 al 2020. Dal 2021 lavora al suo progetto personale in cui unisce l’esperienza nella commedia visiva e l’interesse per la magia e il teatro. Si è formato in magia al Centre National des Arts du Cirque a Châlons-en-Champagne. Nella sua carriera ha prodotto 13 spettacoli con più di 1000 repliche in 8 paesi europei. La rassegna proseguirà a Felino con il duo acrobatico italo-spagnolo Cie Sonel in “Caddie a Caddie” (13/11) e il clown manipolatore di bolle di Gambeinspalla Teatro in “Il Sogno” (20/11); e a Busseto domenica 27/11, sabato 10/12 nel 2022 e domenica 22/01/2023. Biglietti online sul sito www.teatronecessario.it e dalle ore 16.00 sul posto; biglietto unico 5 €. Tutti Matti sotto Zero - Emilia a Felino è realizzata da Teatro Necessario Circo - centro di produzione di circo contemporaneo in collaborazione con il Comune di Felino, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Emilia - Romagna. Info: www.teatronecessario.it; www.tuttimattipercolorno.it; www.grandcircushotel.it