Tutti Matti sotto Zero a Felino dal 6 al 20 novembre

Mancano ancora alcune settimane a Natale ma per avvicinarsi alle attese festività con il giusto spirito di divertimento e condivisione, Teatro Necessario Circo - centro di produzione di circo contemporaneo con Comune di Felino e Comune di Busseto, hanno preparato per il pubblico del territorio una sorpresa: Tutti Matti sotto Zero - Emilia è una rassegna di circo contemporaneo e magie nouvelle che prende il via da Felino a novembre (6, 13 e 20/11) e raggiungerà poi Busseto (27/11, 10/12 nel 2022 e 22/01/2023). La rassegna fa da anteprima e intreccia la sua programmazione con il fitto

calendario di spettacoli di Tutti Matti sotto Zero 2022/23, VIII edizione - festival di circo contemporaneo e magie nouvelle che porterà a Parma sotto i tendoni nel Parco della Cittadella e a Teatro Europa e Teatro al Parco dal 2 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023 il meglio della scena internazionale.

Tutti Matti sotto Zero - Emilia prende il via dunque da Felino e per 3 domeniche di novembre (6, 13 e 20/11), sempre alle ore 17.00, aprirà le porte del Cinema Teatro Comunale di Via Verdi n. 4 al pubblico per 3 spettacoli da non perdere: il clown e mago italo-francese Max Macarinelli in “Street Fool” (6/11, clown, magie nouvelle, mimo - Italia / Francia), che si trasforma in Arthur, un clochard surreale e clownesco che porta con sé un vero e proprio ristorante, che magicamente prende forma in scena tra ricette impossibili, oggetti che si animano, padelle fumanti ed espedienti in bilico tra l’assurdo e il comico; il duo acrobatico italo-spagnolo Cie Sonel in “Caddie a Caddie” (13/11, acrobatica, mano a mano - Italia / Spagna) racconta la magia tra Lei, analogica, e Lui, digitale, che si incontrano / scontrano con umorismo e poesia intorno a un carrello del supermercato, che diventerà

complice delle loro acrobazie; e il clown manipolatore di bolle di Gambe in spalla Teatro in “Il Sogno” (20/11, clown, bolle di sapone - Italia) dove un mimo bizzarro con il suo carretto d’altri tempi conduce il pubblico in un viaggio dal sapore antico, fatto di sogno, romanticismo

e comicità, ammirando piccole anime volanti che diventano enormi, giganti dai mille riflessi colorati, per finire si viene avvolti da migliaia di piccole "animelle" in volo libero… Biglietti online (www.teatronecessario.it) e dalle ore 16.00 sul posto - costo 5 €. Tutti Matti sotto Zero - Emilia a Felino è realizzata da Teatro Necessario Circo - centro di produzione di circo contemporaneo in collaborazione con il Comune di Felino, con il

sostegno di Ministero della Cultura, Regione Emilia - Romagna. Info: www.teatronecessario.it; www.tuttimattipercolorno.it; www.grandcircushotel.it

PROGRAMMA DI TUTTI MATTI SOTTO ZERO - EMILIA 2022 A FELINO

domenica 6 novembre 2022, ore 17.00

Max Maccarinelli in Street Fool

clown, magie nouvelle, mimo - Italia / Francia

Uno spazio vuoto si apre davanti al pubblico. In un angolo, della spazzatura accatastata forma una discarica. Qui compare Arthur, un personaggio surreale, clownesco, un clochard. La sua casa è fatta da carrelli e da fagotti sulle spalle. Il pubblico non sa che Arthur con sé ha anche un vero e proprio ristorante, che magicamente prende forma in scena. Per Arthur cucinare non è solo un modo per guadagnarsi da vivere, ma è l’arma per combattere la solitudine. Tra ricette impossibili, oggetti che si animano, padelle fumanti ed espedienti in bilico tra l’assurdo e il comico, Arthur ci accompagna in un viaggio nel quale la realtà si deforma per il piacere del pubblico! Max Maccarinelli è attore, clown, illusionista, regista e drammaturgo. E' stato direttore artistico di Teatro Distratto (Brescia - IT) fino al 2008 e di Envol Distratto (Lion - FR) dal 2009 al 2020. Dal 2021 lavora su un progetto personale in cui unisce l’esperienza nella commedia visiva e l’interesse per la magia e il teatro. Si è formato in magia al Centre National des Arts du Cirque a Châlons-en-Champagne. Nella sua carriera ha prodotto 13 spettacoli con più di 1000 repliche in 8 paesi europei. www.maxmaccarinelli.com

domenica 13 novembre 2022, ore 17.00

Cie Sonel in 'Caddie a caddie'

acrobatica, mano a mano - Italia / Spagna

Lei è analogica, lui è digitale, molto digitale. Insieme portano un carrello del supermercato, che diventerà complice delle loro acrobazie. Con umorismo e poesia i due trascinano il pubblico al limite tra due mondi: il vecchio e il nuovo, il passato e il presente. La compagnia Sonel nasce per caso presso la scuola di circo “Carampa” di Madrid, grazie a un incontro fortuito tra Sonja Zantedeschi e Ismael Fernandez Grabalosa. Il duo inizia

esibendosi nelle piazze di Spagna e Italia, creando un primo spettacolo, “Atina”. In quelle estati di spettacoli di strada, inizia a prendere forma uno stile comico e ricco di dettagli. Ad oggi continuano la loro formazione e creazione presso il Centre Régional des Arts du Cirque “Arc en Cirque” a Chambéry, nella sezione “Artiste de Cirque et du Mouvement”.

domenica 20 novembre novembre 2022, ore 17.00

Gambeinspalla Teatro Il sogno

clown, bolle di sapone - Italia

Un carretto d’altri tempi condotto da un mimo un bizzarro condurrà il pubblico in un viaggio dal sapore antico, fatto di sogno, romanticismo e comicità. Con il naso all'insù si potranno ammirare piccole anime volanti diventare enormi, giganti dai mille riflessi colorati riempirsi di fumo e scurire; per finire si viene avvolti da migliaia di piccole animelle in volo libero… Eros Goni è un clown e un mimo, che non ha bisogno di molti oggetti di scena: con il suo carretto e un po’ di sapone riesce a ricreare un universo incantato in cui farsi cullare dalla poesia e sollevare dalle risate. Giocoso, pungente, affascina il pubblico con gesti teatrali semplici e magici. Nel suo spettacolo le protagoniste sono bolle di sapone giganti che

riempiono lo spazio, avvolgendo lo spettatore in una realtà onirica, evanescente e poetica.