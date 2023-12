Tutti Matti sotto zero: La fine del mondo di DispensaBarzotti

Arrivano oggi in sala da Marsiglia al Teatro al Parco per una residenza creativa di 5 giorni gli artisti della compagnia italo-francese DispensaBarzotti, che porteranno in scena per la prima volta la loro nuova creazione di magie nouvelle La fine del mondo sabato 16 dicembre alle ore 21.00 e domenica 17 alle ore 18.00 nell’ambito del Festival internazionale di circo contemporaneo e magie nouvelle Tutti Matti sotto Zero.

Cinque giorni in cui perfezionare i dispositivi scenici e dare gli ultimi ritocchi a uno spettacolo che vede la luce per la prima volta a Parma, città natale del creatore de La fine del mondo, Rocco Manfredi, che qui ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo dal vivo per poi approdare negli ultimi anni con la sua compagnia in Francia dopo un’importante tappa di alta formazione in magie nouvelle al Centre National des Arts du Cirque di Chalon. Lo spettacolo, pensato per un pubblico dai 10 anni in su, è una proposta inedita che incrocia teatro, clown e magie nouvelle. Ideato e interpretata da Rocco Manfredi con la regia di Alessandra Ventrella, la collaborazione in scena di Joris Maiotti e le musiche originali di Julliette Rillard, La fine del mondo è un - quasi - solo che abbatte la quarta parete e che vede realtà e finzione, vita vissuta e fiction confondersi per ridare vita a uno degli ultimi uomini cannone d'Europa, Astronov il Magnifico, e realizzare così l’impossibile: un salto mortale con un volo di 10 metri. Attraverso il clown e la magia, Astronov il Magnifico tornerà finalmente in scena con il suo rarissimo numero del proiettile umano, superando così le barriere del tempo e dello spazio come solo la magia può fare.

La creazione è realizzata in coproduzione con Teatro Necessario Circo – Centro di produzione di circo contemporaneo, Festival Tutti Matti sotto Zero - Ass. Grand Circus Hotel e Teatro Comunale di Vicenza, ed è sostenuta da The European Festivals Fund for Emerging Artists – EFFEA e Processus Cirque – SACD 2023. Si ringrazia per la collaborazione alla residenza e per l’ospitalità del debutto Teatro delle Briciole/Fondazione Solares delle Arti. Fondata da Alessandra Ventrella e Rocco Manfredi, la compagnia DispensaBarzottii è un progetto di creazione e produzione di spettacolo dal vivo che mette al centro della propria indagine la drammaturgia contemporanea, il circo e la magie nouvelle. Per i loro spettacoli hanno ricevuto numerosi premi nazionali e internazionali e sono stati ospiti in festival di rilievo in Italia e all’estero. Il programma di spettacoli di Tutti Matti sotto Zero 2023/24 prosegue dal 25 dicembre al 7 gennaio nel Parco della Cittadella con il pluripremiato Cirque Aital e lo spettacolo ormai leggendario Pour le meilleur et pour le pire. I biglietti per gli spettacoli sono in vendita online sul sito del Festival; sempre anche sul luogo di spettacolo da un’ora prima dell'inizio; a Lostello tutti i giorni feriali dalle 14.30 ore alle 18.30.

Tutte le informazioni, gli orari e i costi su www.grandcircushotel.it. Per necessità scrivere a infograndcircushotel@gmail.com. Non si accettano prenotazioni. Gli chapiteaux sono riscaldati. Gli spettacoli vanno in scena anche in caso di maltempo. Non sono ammessi cani nelle sale di spettacolo e sotto gli chapiteau. Costi: LA FINE DEL MONDO / NATALE CON POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE: intero 13 €; ridotto (fino a 12 anni) 7 €; riduzioni Conad: intero 11 €; ridotto (fino a 12 anni) 6 €; POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE: intero 18 €; ridotto (fino a 12 anni) 10 €; POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE A CAPODANNO: intero 25 €; ridotto (fino a 12 anni) 15 € Tutti Matti sotto Zero - IX edizione, festival internazionale di circo contemporaneo e magie nouvelle in teatro e sotto chapiteau, è realizzato da Ass. Grand Circus Hotel in collaborazione con Teatro Necessario Circo, centro nazionale di produzione di circo contemporaneo, con il prezioso contributo di Comune di Parma, Ministero della Cultura e il sostegno di Fondazione Cariparma e Fondazione Nuovi Mecenati. Sponsor del Festival è Conad che grazie al suo contributo permette alle famiglie che possiedono le carte fedeltà un accesso agevolato agli spettacoli; main partner tecnico è Iren che anche in questa edizione illumina gli spettacoli e dà energia al Festival; altri partner tecnici sono Emc2 Onlus che accoglie la biglietteria a Lostello, Sebac che fornisce i bagni per il pubblico e Geode.