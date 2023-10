Tutti i musei gratuiti del fine settimana

Sabato 21 e domenica 22 ottobre nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici, le presentazioni della Pinacoteca Stuard e del Castello dei Burattini e lo spettacolo della compagnia I burattini dei Ferrari. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

Sabato 21 ottobre

Castello dei Burattini

ore 11.00: Presentazione del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari

Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è richiesta la prenotazione.

ore 11.30: Chi è Tartaglia

Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni.

Max. 6 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521 031631

Pinacoteca Stuard

ore 15.30: Alla scoperta della moda tra foto e ritratti.

Laboratorio per bambini da 5 a 10 anni.

In occasione della mostra dedicata a Guido Calvi i piccoli partecipanti osserveranno foto storiche, ritratti e la moda dell'epoca e poi in laboratorio creeranno il loro capolavoro.

Max. 8 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521 218420

ore 16.30: Presentazione della Pinacoteca Stuard

Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.

Non è richiesta la prenotazione

Domenica 22 ottobre

Castello dei Burattini

ore 16.00: La favola delle teste di legno

Spettacolo per adulti e bambini.

Storia dell'animazione in forma teatrale a cura della compagnia I burattini dei Ferrari. L'evento si svolgerà all’aperto nel Giardino segreto adiacente al Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all'interno del Museo.

Pinacoteca Stuard

Musei civici - orari di apertura nel weekend:

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle ore 18.00.

Camera di San Paolo: sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 18. Ingresso a pagamento.

Museo dell’Opera, Casa del Suono, Casa natale Arturo Toscanini: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 18.00.

Contatti:

- Castello dei Burattini: tel. 0521 031631 castellodeiburattini@comune.parma.it

- Pinacoteca Stuard: tel. 0521 508184 pinacoteca.stuard@comune.parma.it

- Camera di San Paolo: tel. 0521 218215 cameradisanpaolo@comune.parma.it

- Casa della Musica: tel. 0521 031170 infopoint@lacasadella musica.it

Mostre ed eventi ospitati negli spazi espositivi del Comune di Parma

Palazzo del Governatore

THE 1950s Storie americane dei grandi fotografi Magnum

Una mostra fotografica dedicata alla cultura americana degli anni Cinquanta, realizzata attraverso una selezione esclusiva di fotografie dell’archivio Magnum Photos a cura del Summer Jamboree

Orari: dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 19

Info: biglietteria Palazzo del Governatore T. 0521/218035

Ingresso a pagamento: intero € 8, ridotto € 6

Aperta sino al 10 dicembre

Casa della Musica, Museo dell’Opera, Casa del Suono e Museo Casa natale Toscanini

Viaggio nella musica di Miecio Horszowski

Orari: dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 18. Chiuso lunedì e martedì.

Info: 0521 031170 - infopoint@lacasadellamusica.it

Ingresso gratuito

Pinacoteca Stuard

Scatti da pioniere. Ritratti fotografici del conte Calvi

Mostra a cura di Alessandro Malinverni, dedicata alla donazione della collezione fotografica del Conte Guido Calvi, i cui lavori sono stati donati al Comune di Parma dalla famiglia Calvi Parisetti

Orari: lunedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 17); sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 18). Chiuso martedì e mercoledì.

Ingresso gratuito

Palazzo Pigorini

Archivio Amoretti. Il volto della città nel secolo breve, Parma 1922 – 1997

A Palazzo Pigorini in mostra una parte dell’archivio fotografico Amoretti, in occasione della donazione al Comune di Parma dell’intero patrimonio iconografico. L' esposizione è curata da Cristina Casero e Andrea Tinterri e organizzata dal comune di Parma con la collaborazione Centro Studi Movimenti.

Accompagnamento in mostra gratuito: ogni sabato e festivo alle ore 17, per massimo 25 partecipanti. Non è necessaria la prenotazione.

Orari di apertura: da mercoledì a domenica dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30). Chiuso lunedì e martedì.

Ingresso gratuito - aperta sino al 5 novembre