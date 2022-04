Un anarchico sulle barricate: incontro a 85 anni dalla morte di Antonio Cieri

Nato a Vasto nel 1898, combattente nella Grande guerra, impiegato presso le Ferrovie dello Stato, aderisce al movimento anarchico e partecipa alla rivolta di Ancona del 1920 e alle barricate antifasciste di Parma del 1922. Licenziato dalle ferrovie, nel 1925 espatria con la famiglia a Parigi, dove, insieme a Camillo Berneri, è tra coloro che ricostruiscono le file dell’anarchismo e anima la ripresa delle pubblicazioni di “Umanità Nova”. Nel 1936 parte per combattere a difesa della Spagna repubblicana. Muore in battaglia, vicino a Huesca, in Aragona il 7 aprile 1937.

Saluti di Alberto Bonora (Aicvas Parma “G. Picelli”) e Emilia Arisi (Gruppo anarchico “A. Cieri”) Interventi di Massimiliano Ilari (Usi Parma), William Gambetta (Centro studi movimenti), Marco Severo (Centro studi movimenti). Letture sceniche di Simone Baroni. Accompagnamento musicale di Francesco Pelosi

A cura di Aicvas Parma "Guido Picelli", Centro studi movimenti, Gruppo anarchico “Antonio Cieri” e Usi Parma

