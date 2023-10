Un gioco da ragazze? pomeriggio con Pink*

UN POMERIGGIO CON PINK* IL GIOCO TRANSFEMMINISTA SULLE DISCRIMINAZIONI DI GENERE

Per promuovere in maniera diffusa la #CALL4TEAMS e farvi vedere nel concreto cosa è possibile fare quando si ha un’idea abbiamo organizzato 3 eventi in diversi luoghi di Parma, ognuno dedicato ai 3 ambiti della Call.



Sull’ambito RELAZIONI AFFETTIVE E SESSUALITÀ vi aspettiamo venerdì 20 ottobre alle 15.00 al Centro Giovani Federale (Via XXVI Maggio 15, Parma) per un pomeriggio con PINK*, il gioco da tavolo transfemminista sulle discriminazioni di genere.



L’evento è organizzato in collaborazione con Colser Aurora Domus – Centro Giovani Federale, Casa delle Donne di Parma, L’Ottavo Colore e Come La Sfoglia Studios.



COS’È PINK*



PINK* è un gioco di ambientazione e critica sociale collaborativo da 2 a 6 giocator? rivolto a un pubblico da 16 anni in su. L’intento è sia intrattenere che veicolare un messaggio educativo attuale e importante: quello della lotta alla disparità di genere. Il gioco è composto da 3 plance componibili, 12 schede personaggia, 3 mazzi di carte (per un totale di 180 carte), 6 segnalini Pinkers e un’infinità di token.



SCALETTA

Ore 15.00 – Presentazione #CALL4TEAMS

Ore 15.15 – Presentazione PINK*: regole, obiettivi e funzionamento, a cura di Letizia Vaccarella

Ore 15.30 – Inizio gioco (max 20 partecipanti)

Ore 17.00 – Fine gioco

COME PARTECIPARE

L’evento è rivolto a ragazz* dai 16 ai 21 anni, interessat* ad approfondire in maniera interattiva temi complessi come la sessualità, le relazioni affettive. La partecipazione è libera e gratuita ma i posti limitati.



? Per prenotare un posto scrivici su WhatsApp al n. +39 389 558 3856



L’evento rientra nelle attività del progetto Work in Project di On/Off-APS e Gruppo Scuola, con il contributo di YOUZ Officina della Regione Emilia Romagna e il patrocinio del Comune di Parma.