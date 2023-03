Un party mascherato e un contest per celebrare il teatro Ennio Magliani di corcagnano

Sabato 25 marzo alle ore 21, per festeggiare insieme la Giornata Mondiale del Teatro che cadrà il 27 marzo prossimo, la compagnia teatrale Il Gabbiano, all’ interno della cornice dello show teatrale Cultural Networks, organizza: “3 minuti! Contest e Party” presso il Teatro Ennio Magliani di Corcagnano. L’idea è quella di realizzare una serata di festa in cui chiunque voglia possa salire sul palco ed esibirsi in un monologo, scena, improvvisazione etc. purché si tratti di teatro e duri 3 minuti. A presentare la serata della prima gara teatrale a clessidra l’attore Gabriele Novati, per la regia di Silvia Pigovici. Finita la gara, la serata proseguirà con disco party e buffet, deejay set a cura di Gianfranco Bellotti. Per l’occasione, il buffet e il wine corner saranno offerti rispettivamente dal Panificio Pasticceria Frati e dall’Azienda Agricola Vitivinicola Amadei. Per partecipare al contest bisogna contattare la compagnia scrivendo a: ciaikateatro@gmail.com e donare un copione. Chiunque venga in teatro può venire mascherato, che faccia parte solo del pubblico o si esibisca. Scopo dell’evento è raccogliere fondi per le attività teatrali della compagnia e celebrare il teatro e chi lo pratica. L’ingresso per la serata è libero, riservato ai soci dell’associazione culturale Il Gabbiano. Chi vorrà potrà associarsi direttamente in serata. Il costo della tessera associativa è di 15 euro. Ulteriori informazioni e prenotazioni chiamando il 3889571070.