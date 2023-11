Sabato 18 Novembre, alle ore 21, presso il Teatro Convitto Maria Luigia a Parma (b.go Lalatta 14), la compagnia teatrale Lupus in Fabula Lab presenterà “Un posto in Paradiso”, una divertente commedia in atto unico scritta, diretta ed interpretata dai Lupus in Fabula; un viaggio tra stereotipi dove tutti si possono riconoscere, un testo che gioca e si diverte con l’immaginario delle persone con una buona, sana dose di politicamente scorretto. La trama parla di un “concorso” molto particolare: il primo premio è addirittura un Bonus per assicurarsi un posto in Paradiso! Tra gag, paradossi e colpi bassi… chi sarà il vincitore? Lo spettacolo è finalizzato alla raccolta fondi “Insieme con Te” a sostegno del nuovo Centro Oncologico di Parma: un unico Centro Oncologico per migliorare la cura delle persone offrendo ambienti ancora più confortevoli e tecnologie all’avanguardia. Per saperne di più, visita la pagina Facebook @insiemeconteparma Per assistere allo spettacolo è sufficiente fare una donazione online direttamente al progetto: https://www.fondazionemunus.it/campaign/iniziative-personali- ncoi/fundraiser/26/ Per informazioni e donazioni tel/whatsapp 391/3254001