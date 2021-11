Un viaggio fiabesco nell’inconscio e una moderna favola su un pesciolino alla ricerca della libertà

n viaggio fiabesco in forma di danza nel mondo oscuro dell’inconscio firmato Compagna Oltrenotte e una moderna favola sul coraggio di un piccolo animale di fronte all’immensità del mare e agli attacchi dei predatori, diretto e prodotto dalla Compagnia La Baracca – Testoni ragazzi. Sono i due spettacoli in programma il 27 e 28 novembre al Teatro al Parco, nell’ambito della stagione «Ottobre-dicembre 2021» del Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti.

Si inizia sabato 27 alle 16.30, con replica domenica 28 alla stessa ora , con «Sapore di sale, Odissea di una sardina», uno spettacolo per adulti e bambini dai 4 anni che racconta il viaggio di un pesciolino alla ricerca del proprio posto nel mondo. Due pescivendoli perdono una sardina che riesce a scappare dalle loro mani e a sparire nel mare. Decidono di inseguirla per cercare di catturarla nuovamente. Inizia così un viaggio che si rivelerà avventuroso soprattutto per i due pescivendoli, che all’inseguimento della sardina si inabisseranno nel profondo del mare, tra i coralli e i pesci colorati, per poi prendere il volo e raggiungere terre calde come il deserto e luoghi misteriosi come la giungla, fino ad arrivare ai ghiacci del polo. Un inseguimento che si concluderà quando finalmente la sardina raggiungerà le altre compagne per danzare con loro. Lo spettacolo è creato con l’uso di diverse tecniche teatrali: da quella dell’attore, al teatro d’ombra, al video. Questi elementi si intrecciano in un vortice di cambi di atmosfera e di ritmo, come se ogni scena fosse la pagina di un libro illustrato.