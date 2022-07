Una fiaba africana di formazione, i Genesis rivivono al pianoforte e una piazza costruita con teatri mobili

Intrecciano ancora teatro e musica gli appuntamenti di «Arena Teatro al Parco», la rassegna estiva del Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti, che nel programma della sesta settimana connette un racconto di iniziazione per adulti e bambini ispirato alla cultura fiabesca africana di origine Masai con un progetto di sapiente riscrittura della musica dei Genesis per pianoforte e una sorprendente metamorfosi dello spazio accanto al Teatro al Parco grazie alla installazione di una sorta di piazza di “teatri mobili” dove sperimentare, grandi e piccoli, l’originale bellezza del teatro di figura. Si inizia lunedì 18 luglio alle 21.30 con «Yakouba e il leone», di e con Silvia Scotti, maschere e oggetti di scena di Angela Pezzi, per adulti e bambini da 5 anni.

È un giorno importante al villaggio, incalzano i preparativi per una grande festa. I ragazzi, seduti e immobili, aspettano che il “clan degli anziani” affidi loro una prova e solo chi riuscirà a superarla diventerà guerriero. «Yakouba e il leone» è una storia di iniziazione che si ispira alla cultura Masai e si allarga nello sforzo di raccontare gli ostacoli che si incontrano nel percorso per diventare grandi. Dal teatro alla musica mercoledì 20 luglio alle 21.30 con «Genesis Piano Project»: la musica dei Genesis rivive acquistando un colore unico con gli arrangiamenti per pianoforte del musicista statunitense Adam Kromelov, protagonista di un concerto, realizzato in collaborazione con Ahymé Festival, che ripercorre i brani iconici della band inglese. «Genesis Piano Project» è il frutto, con l’album dallo stesso titolo registrato nel 2021, di dieci anni di lavoro realizzato da Kromelow a quattro mani con il pianista Angelo Di Loreto, prematuramente scomparso.

Ancora teatro il 21 e 22 luglio, dalle 18 alle 22, con «Teatri mobili» di Girovago & Rondella e Compagnia Dromosofista, una Sagra dell’Inverosimile composta di tre spettacoli per adulti e bambini in sequenza e a capienza limitata. Per due giorni Arena Teatro al Parco si trasforma in una Piazza teatrale: in un Camion si assiste a Manoviva, sorprendente racconto fatto con le mani, e ad Antipodi, viaggio surreale su un cavallo in miniatura. Nell’area all’aperto, tra grandi insegne, si potrà spiare dentro i Teatrini Emozionali. La sera si conclude con La nostra famiglia, varietà intimo e poetico interpretato da pagliacci, figure animate e trasformisti, domatori di sirene e danzatori del ventre. Biglietti: teatro € 6,00, concerto € 15,00. Si consiglia la prenotazione al numero 0521 992044 o via email a biglietteriabriciole@ solaresdellearti.it con ritiro presso la biglietteria del Teatro al Parco a partire da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. I biglietti del concerto si acquistano anche online su Vivaticket.