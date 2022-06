Una notte con la Taranta a San Secondo

La tradizione popolare dice che sia terapeutica: nata come rito per curare il morso del ragno, sicuramente oggi la “Taranta” è portatrice di allegria, festa, colori e ritmi pugliesi. Da non perdere quindi l’appuntamento con Rione Junno che sabato 2 luglio animerà piazza Mazzini a San Secondo a partire dalle 21.30 con “Voci dal Rione”: proposta musicale radicata nella tradizione pugliese, ma rivolata al futuro. L’evento fa parte della XIX edizione della rassegna Musica in Castello, organizzata dall’associazione Piccola Orchestra Italiana, per la direzione artistica di Enrico Grignaffini.

Rione Junno è una realtà storica della musica etnica italiana e ha tenuto concerti in tutt’Italia e nel mondo: Canada, Tunisia, Francia, Spagna, Germania, Svizzera, Belgio, Albania, compresi i festival italiani più importanti del settore, a partire da la ‘Notte della Taranta’ in Salento.

Il percorso di Rione Junno inizia nel 2002 quando entra stabilmente in “Taranta Power”, il movimento fondato da Eugenio Bennato, con le prime incisioni e collaborazioni discografiche e numerose tournèe.

Il gruppo ha collaborato e condiviso i palchi con tanti protagonisti della musica italiana: da Eugenio Bennato a Roy Paci, da Tony Esposito a Pietra Montecorvino, Almamegretta, 99 Posse, Zezi, Cisco (Modena City Ramblers) e tanti altri.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà alla Rocca dei Rossi, Sala delle Gesta. L’ingresso è gratuito, è possibile fare un’offerta a Dinamo Camp.