Una pizza laboratorio a cura del Teatro delle Ariette

Rimandato per ingenti danni dovuti al maltempo che ha colpito la compagnia teatrale in Valsamoggia dove ha la sua sede, viene recuperato sabato 8 giugno, dalle ore 16 alle 19, all’Agricola Bergamina (Str. Montanara 337), il laboratorio teatrale “Una pizza” a cura del Teatro delle Ariette, compagnia professionista di attori-contadini, Premio ANCT - Associazione Nazionale Critici di Teatro 2020, che ha portato in tutto il mondo il suo “teatro da mangiare”. Il loro teatro è un’esperienza, una pratica quotidiana alla ricerca del “luogo” dove arte, vita e lavoro convivono e coincidono. Un teatro di terra, fatto con le mani e vissuto nel corpo. «La nostra ricerca teatrale - scrivono - è un cammino attraverso l’umano, un lavoro continuo e paziente per forzare e aprire quella porta che conduce dentro: nel teatro invisibile del cuore. Lì sta il nostro teatro».

Nel laboratorio, condotto da Paola Berselli e Stefano Pasquini, rivolto a bambini a partire dagli 8 anni e per tutti, si preparerà una pizza condita con le storie dei partecipanti. «A teatro il cibo ci interessa - scrivono - perché è materia, gesto. Ci interessa perché stimola storie e attiva la memoria, una memoria sensoriale ed emotiva. Attorno a un tavolo faremo la pizza, tutti insieme e nelle pause di lavorazione ci racconteremo. Cominceremo presentandoci ascoltando e agendo insieme l’incipit della Dichiarazione universale dei diritti umani, quella che il 10 dicembre 1948 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò a Parigi. Poi, partendo dal cibo, dalla pizza che stiamo preparando e che alla fine mangeremo insieme, entreremo nel racconto e nella condivisione delle nostre storie personali. Cercheremo di catturare quegli squarci di vita che si aprono attorno a un tavolo, le esperienze della nostra vita come patrimonio e ricchezza della comunità, la scoperta dell’arte come elemento materiale che può cambiare la nostra vita». A fine percorso, dopo aver infornato la pizza, nel tempo di cottura, sarà montata una breve ma intensa azione teatrale comune, per suggellare il patto di solidarietà e di comprensione reciproca sottoscritto durante il laboratorio.

Il laboratorio, in collaborazione con Agricola Bergamina, rientra nel programma di Ciliegine, festival di letteratura per l’infanzia, svoltosi dal 24 al 26 maggio, un progetto a cura di compagnia rodisio, realizzato con il contributo di Fondazione Cariparma, nell’ambito del Bando Leggere crea indipendenza, con il patrocinio del Comune di Parma, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario del Comune di Parma, con il sostegno di Il Giardino di Alessio Bazzini ed Equa.