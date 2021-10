una serata con stayonstage

"Una delle cose che mi piacciono della recitazione è che, in qualche modo strano, ritorno ad essere me stesso". Bill Murray



Il 4 ottobre alle 20.30 presso il Teatro di via Isola 18 a Parma STAYonSTAGE, in collaborazione con l'Associazione "TRA UN ATTO E L' ALTRO", avrà il piacere di offrire ai partecipanti una serata di teatro, grazie alla messa in scena di pièce su cui Fabrizio Croci ha lavorato nei suoi corsi precedenti assieme ai suoi allievi, e presentare le attività formative per 2021-2022.

In particolare quest'anno, oltre ad un corso base per principianti verranno offerte a chi ha già avuto esperienze di recitazione, due opzioni di corsi: uno che riguarda lo studio della drammaturgia contemporanea uno sulla drammaturgia di William Shakespeare. Gli interessati potranno scegliere se frequentarne uno o entrambi

I due corsi, della durata di otto mesi ciascuno, saranno divisi in due parti: la prima, di quattro mesi, terminerà a metà febbraio con una prova aperta a dimostrazione del lavoro fin lì svolto e, per chi volesse continuare, una seconda, facoltativa, di altri quattro mesi che terminerà a metà giugno con due esiti aperti al pubblico.

I corsi saranno tenuti da Fabrizio Croci (attore) in collaborazione con Serena Falconieri (responsabile organizzativa del progetto STAYonSTAGE).

L'offerta formativa si completa a partire da gennaio 2022, come già avvenuto negli anni precedenti, con la serie di workshop, "La valigia dell'attore", della durata di un week end intensivo, ognuno di 12 ore. Quest'anno saranno tenuti dai seguenti attori ed attrici: Maurizio Cardillo, Sara Corso, Angela Malfitano e Marco Manchisi.

A tutti i laboratori, in un'ottica di formazione continua e aperta a tutti, è possibile accedere anche ad uditori, amanti del teatro che non hanno una preparazione attoriale, ma ricercano l'opportunità di approfondire la conoscenza teorica degli autori o delle tecniche teatrali tramite l'osservazione del lavoro attoriale.



Per partecipare alla serata-evento, nel rispetto della normativa vigente, è necessaria la prenotazione ed è obbligatorio il green pass.



Per info e prenotazioni scrivere a stayonstage.info@gmail.com o (anche con un messaggio WhatsApp) al 329.1382191 indicando nome e cognome dei partecipanti.

